लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण की शिकायत

अधिकारियों के अनुसार, आडवाणी को शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया था। उन्हें पल्मोनरी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है, जहां फेफड़ों और सांस से जुड़ी समस्याओं का इलाज किया जाता है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को शुक्रवार देर शाम दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 98 वर्षीय आडवाणी को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया। हॉस्पिटल से जुड़े लोगों ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, आडवाणी को शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया था। उन्हें पल्मोनरी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है, जहां फेफड़ों और सांस से जुड़ी समस्याओं का इलाज किया जाता है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

डॉक्टर्स की टीम लालकृष्ण आडवाणी की सेहत पर नजर रखे हुए है। इससे पहले भी आडवाणी को उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इसी साल मई में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद घर लौट आए थे।

कुछ दिनों पहले मिले थे पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के अस्पताल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। पीएम मोदी ने एक्स पर मुलाकात की जानकारी शेयर करते हुए कहा कि आडवाणी ने कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में अहम योगदान दिया है। देश की प्रगति में उनकी भूमिका की स्थायी छाप रही है। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत की प्रगति को मजबूत करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल बताया था।

कराची में हुआ था आडवाणी का जन्म लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। साल 1942 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े। 1947 में देश के बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ से जुड़े, जिसे बीजेपी का राजनीतिक पूर्ववर्ती माना जाता है। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में आडवाणी की अहम भूमिका रही।