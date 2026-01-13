लगाम लगाइए… सीमा पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश पर पाक को भारतीय सेना से मिली कड़वी डोज

संक्षेप: सैन्य प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस दौरान यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और दुश्मन के किसी भी दुस्साहस से माकूल तरीके से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि एलओसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है।

बीते दिनों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कई ड्रोन दिखाई देने के बाद भारतीय सेना प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान से कह दिया गया है कि वह भारत की तरफ ड्रोन से घुसपैठ को कंट्रोल करे। सेना प्रमुख मंगलवार को भारतीय सेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

जनरल द्विवेदी ने इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि मंगलवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO की साप्ताहिक स्तर की बैठक में ड्रोन के मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रमुख से कहा गया है कि वह पाकिस्तान से भारत में होने वाली ड्रोन घुसपैठ को कंट्रोल करे।

उन्होंने कहा, “26 जनवरी जैसे अहम दिन पास हैं। इस समय पाकिस्तान बहुत खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। यह जो ड्रोन हमने अभी देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन हैं, ये लाइट ऑन कर के आते हैं, बहुत ऊंचे नहीं जाते और ये बहुत कम देखे गए हैं। 10 तारीख को 6 से 7 ड्रोन देखे गए और 11 और 12 को 2 से 3 देखे गए।” उन्होंने कहा, “ये डिफेंसिव ड्रोन थे और वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही।”

जनरल द्विवेदी ने आगे बताया, “आज जो हमारी DGMO लेवल की बातचीत हुई है उसमें बताया गया है कि हमें ये मंजूर नहीं है और कृपया कर के इस पर लगाम लगाइए। ये उन्हें बता दिया गया है।”