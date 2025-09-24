सोनम वांगचुक और कांग्रेसी नेताओं ने भीड़ को उकसाया, लद्दाख हिंसा पर बोली सरकार

सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हिंसा के लिए युवाओं को दोष देना सही नहीं है। उन्हें राजनीति और निजी स्वार्थ के लिए भड़काया जा रहा है। यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। वहीं सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों के बाद ही सामने आई है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुए हिंसात्मक आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई झड़प में अभी तक चार लोगों को मौत हो चुकी है। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिंसा वाले क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। अब इस हिंसा को लेकर सरकार की तरफ से जारी बयान में प्रदर्शनकारियों के नेतृत्वकर्ता सोनम वांगचुक पर निशाना साधा गया है। सरकारी बयान में कहा गया कि वांगचुक के भड़काऊ बयानों की वजह से ही लेह में भीड़ हिंसा पर उतर आई।वहीं दूसरी तरफ लद्दाख को पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर धरने पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आंदोलन में हिंसा को देखते हुए 15 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल को वापस ले लिया है। उन्होंने इस आंदोलन को जेन-जी क्रांति करार दिया है।

बुधवार को हुई हिंसा पर बयान जारी करते हुए सरकार ने कहा कि भीड़ लगातार पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर हमलावर हो रही थी। इसी वजह से उन्हें गोली चलानी पड़ी। इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। इस पूरे घटनाक्रम में 30 से 40 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं। पूर्ण राज्य को लेकर भूख हड़ताल पर केंद्र की प्रतिक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि वह बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लद्दाख में हुई हिंसा में युवाओं का बचाव करते हुए सरकारी सूत्र ने इसे कोरी राजनीति बताया। उन्होंने दावा किया कि इस हिंसा में राजनीति और निजी स्वार्थ की बू आ रही है। इसके लिए युवाओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख और उसके युवा कुछ लोगों (सोनम वांगचुक) की राजनीतिक महत्वकांक्षा की भारी कीमत चुका रहे हैं। इस हिंसा में शामिल युवाओं को बुरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। यह एक भयावह साजिश है। वांगचुक द्वारा इस आंदोलन को नेपाली जेन-जी आंदोलन से जोड़ने पर सवाल उठाते हुए सरकारी सूत्र ने कहा कि सोनम लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का संकेत दे रहे हैं। इस हिंसा के लिए नेपाल में हुए जेन-जी प्रोटेस्ट का जिक्र करना उनका एक खाका सा लगता है।

कांग्रेसी नेताओं पर संदेह? लद्दाख के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं द्वारा हिंसा के समय दिए गए बयानों पर सवाल उठाते हुए सूत्र की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं,जैसे वह लोगों को पथराव करने और आगजनी करने का निर्देश दे रहे हों। उन्होंने पूछा, “आखिर वह इतने तैयार कैसे थे। पूरा राजनीतिक घटनाक्रम किसी एक भयावह साजिश का नतीजा है।” दूसरी तरफ जब सोनम वांगचुक से इस हिंसा में कांग्रेसी नेताओं का हाथ होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में कांग्रेस का इतना प्रभुत्व नहीं है कि वह 5000 लोगों की भीड़ को सड़क पर ला सके। एक कांग्रेसी नेता के बारे में यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह किसी घटना को लेकर बयान दे रहे थे और कुछ नही।

भाजपा का कांग्रेस पर निशाना भाजपा नेता संबित पात्रा ने लद्दाख हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह कांग्रेस का आंदोलन था। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा की जो फुटेज सामने आई है, उसमें अपर लेह वार्ड से कांग्रेस के पार्षद स्टैनजिंग त्सेपांग दिखाई दे रहे हैं जो इस हिंसा में शामिल लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। ....यही इस हिंसात्मक प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं।

डॉ पात्रा ने कहा , ' पार्षद त्सेपांग की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी नापाक मंसूबों के लिए जिम्मेदार है और इसका षड्यंत्र किस प्रकार चलता है, यह स्पष्ट हो चुका है।' उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह' ही कांग्रेस पार्टी की मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है। यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर राहुल गांधी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते, इसलिए देश को तोड़ने का षड्यन्त्र करते हैं।"

उपराज्यपाल ने लगाया कर्फ्यू लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा के बाद उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिंसा को रोकने के लिए लेह जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उनके ऊपर देश के कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने लद्दाख के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “एहतियाती उपाय के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। यहां लोगों की जान गई है और मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और अधिक रक्तपात को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।”