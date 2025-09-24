ये जेन-जी क्रांति, 5 सालों से युवा बेरोजगार; लद्दाख में बवाल के बाद सोनम वांगचुक ने वापस ली हड़ताल

Ladakh protest: प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने इस आंदोलन को जेन-जी क्रांति करार देते हुए कहा कि युवा पांच साल से बेरोजगार हैं।

लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) द्वारा प्रायोजित बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और भाजपा कार्यालय तथा कई वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। इस आंदोलन का सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नेतृत्व कर रहे थे। प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने इस आंदोलन को जेन-जी क्रांति करार देते हुए कहा कि युवा पांच साल से बेरोजगार हैं।

सोनम वांगचुक ने शांति की अपील करते हुए युवाओं से 'यह बकवास बंद करने' का आग्रह करते हुए कहा किहिंसा केवल उनके उद्देश्य को नुकसान पहुंचाती है। 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए, वांगचुक ने लिखा, "लेह की घटनाओं से बहुत दुखी हूं। शांतिपूर्ण मार्ग का मेरा संदेश आज विफल हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया यह बकवास बंद करें। इससे केवल हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है।'' वीडियो में, वांगचुक ने युवाओं से हिंसा का रास्ता न अपनाने की अपील की और कहा कि इससे लद्दाख के अधिकारों के लिए उनके प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दो लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की घटना ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया। उन्होंने सरकार से लद्दाख के प्रति अधिक संवेदनशील होने और उनकी मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया।