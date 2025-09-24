कौन सी हैं वे मांगें, जिसके लिए जल उठा लद्दाख, भाजपा दफ्तर को भी नहीं छोड़ा

Ladakh Protest: लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत प्रदर्शनकारियों की प्रमुख रूप से कुछ मांगे हैं। इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग है। छठवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग हो रही है।

Ladakh Protest Reason: लद्दाख की राजधानी लेह में बुधवार को छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय को भी नहीं छोड़ा और आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल भी वापस ले ली है। सोनम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने और छठी अनुसूची के विस्तार समेत तमाम अन्य मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसी समर्थन में आज सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और कई गाड़ियों में भी आग लगा दी।

लद्दाख की राजधानी में पूर्ण बंद के बीच दूर से ही आग की लपटें और काले धुएं के बादल देखे जा सकते थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है ताकि पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। वांगचुक ने धरना स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्रित अपने समर्थकों से कहा, "मैं लद्दाख के युवाओं से हिंसा तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इससे हमारे उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचता है और स्थिति और बिगड़ती है। हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं चाहते।'' हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जैसे-जैसे झड़पें तेज होती गईं, वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें युवाओं से शांति बनाए रखने और हिंसा रोकने की अपील की गई।

लद्दाख में प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें? साल 2019 में अनुच्छेद-370 को खत्म करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दोनों को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद अब पूर्ण राज्य की मांग हो रही है। लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत प्रदर्शनकारियों की प्रमुख रूप से कुछ मांगे हैं। इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग है। छठवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग हो रही है। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख में दो लोकसभा सीटें हों। एक लेह और दूसरी कारगिल। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती को ज्यादा महत्व दिया जाए।

क्या है संविधान की छठी अनुसूची लद्दाख एपेक्स बॉडी (एलएबी) की युवा शाखा ने 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो की मंगलवार शाम हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। चार पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की जनजातीय आबादी के लिए संविधान की छठी अनुसूची शासन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, स्थानीय निकायों के प्रकार, वैकल्पिक न्यायिक तंत्र और स्वायत्त परिषदों के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली वित्तीय शक्तियों के संबंध में विशेष प्रावधान करती है। लद्दाख में छठी अनुसूची का विस्तार करने का आंदोलन गति पकड़ रहा है। गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों, जिनमें एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल हैं, के बीच 6 अक्टूबर को वार्ता का एक नया दौर निर्धारित है।

हालात नियंत्रित करने को दागे आंसू गैस के गोले दोनों संगठन पिछले चार वर्षों से अपनी मांगों के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अतीत में सरकार के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर लेह शहर बंद हो गया और एनडीएस स्मारक मैदान में बड़ी भीड़ जमा हो गई और बाद में छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ युवाओं ने भाजपा और हिल काउंसिल के मुख्यालय पर पथराव किया। अधिकारियों ने कहा कि शहर भर में बड़ी संख्या में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।