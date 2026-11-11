सोनम वांगचुक ने दी फिर प्रदर्शन की चेतावनी, लद्दाख चुनाव से पहले कर दी ये बड़ी मांग

सोनम वांगचुक ने चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों को अभी तक ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक सुरक्षा देने की उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसके बावजूद चुनाव कराए जा रहे हैं।

लद्दाख में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह विवाद ऐसे समय में बढ़ा है, जब प्रशासन ने लेह और कारगिल में चुनाव की आचार संहिता लागू होने तक राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है।

बता दें कि, लद्दाख में चुनावी प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू होगी। इस दिन लेह और कारगिल की नगर समितियों और पंचायतों के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके बाद, लद्दाख की आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे।

उठाए ये सावल सोनम वांगचुक ने चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों को अभी तक ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक सुरक्षा देने की उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसके बावजूद चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने सर्दियों के मौसम में चुनाव कराने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस दौरान भारी बर्फबारी और मौसम की कठिन परिस्थितियों के कारण लोगों को मतदान में हिस्सा लेने में परेशानी हो सकती है। साथ ही, सर्दियों में कई लोग मौसम के हिसाब से दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, जिससे चुनाव में उनकी भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

चुनाव से पहले की ये मांग बुधवार को सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लेह और कारगिल के कई जनप्रतिनिधि नजर आए। इनमें लद्दाख के सांसद भी शामिल थे। वीडियो के जरिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इस मामले में दखल देने और विवाद का समाधान निकालने की अपील की। वहीं, चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। इसके तहत लेह और कारगिल, दोनों नगर निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

प्रदर्शनों पर लगी है रोक इस आदेश के तहत रैलियों, धरनों, भूख हड़तालों और प्रदर्शनों सहित सभी तरह की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाई गई है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान लेह और कारगिल के नगर निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियां आयोजित करने या उनमें शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को सही ठहराया है। उसका कहना है कि सार्वजनिक प्रदर्शन से मतदाताओं पर दबाव पड़ सकता है, कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा आ सकती है।