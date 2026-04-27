लद्दाख में बनाए गए पांच नए जिले, LG विनय सक्सेना का ऐलान; न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कौन-कौन?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेना ने लिखा कि लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में पाँच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंज़ूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएँ और उनकी लंबे समय से चली आ रही माँग पूरी हुई है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने ऐलान किया है कि उन्होंने पांच नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेना ने लिखा, "लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में पाँच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंज़ूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएँ और उनकी लंबे समय से चली आ रही माँग पूरी हुई है। पाँच नए ज़िलों - नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास - के गठन के साथ, लद्दाख में अब मौजूदा दो ज़िलों के बजाय कुल सात ज़िले होंगे।"
उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, “यह कदम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित और समृद्ध लद्दाख' के विज़न के अनुरूप है। यह परिवर्तनकारी फ़ैसला, जिसे अगस्त 2024 में माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही मंज़ूरी दी जा चुकी है, ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत करेगा, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करेगा और लद्दाख के लोगों तक, विशेष रूप से दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों तक, सार्वजनिक सेवाओं की तेज़ गति से पहुँच सुनिश्चित करेगा।”
नए जिले, नए अवसर पैदा करेंगे
LG ने लिखा, “नए ज़िलों का गठन, शासन को नागरिकों के और करीब लाने के अलावा, विकास, रोज़गार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगा। मैं यह सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराता हूँ कि लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को इस ऐतिहासिक फ़ैसले का लाभ मिले, क्योंकि हम सब मिलकर एक उज्जवल, मज़बूत और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हैं।”
आंदोलनकारियों संग राजनीतिक संवाद 22 मई को
इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंदोलनरत लद्दाखी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक संवाद के लिए गठित उप-समिति की बैठक 22 मई को बुलाने का फैसला किया था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को इसकी जानकारी दी थी। उप-समिति की पिछली बैठक फरवरी की शुरुआत में हुई थी। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) लंबे समय से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। ये 2021 से राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर केंद्र के साथ संयुक्त रूप से वार्ता कर रहे हैं।
रविवार को LG ने किया था ऐलान
उपराज्यपाल ने रविवार को 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 मई को राजनीतिक संवाद के लिए उप-समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।'' उन्होंने कहा, ''यह लद्दाख के प्रमुख हितधारकों के साथ रचनात्मक लोकतांत्रिक संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।" उपराज्यपाल ने 14 अप्रैल को विश्वास जताया था कि एलएबी-केडीए और केंद्र के बीच जारी संवाद से समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा था कि जब भी आवश्यकता होगी, वह इस प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके एक दिन बाद केडीए ने वार्ता तुरंत फिर शुरू करने की मांग की थी और कहा था कि परिषद-आधारित व्यवस्था को छोड़कर केंद्र के किसी भी नए प्रस्ताव के लिए वे खुले हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।