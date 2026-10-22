लद्दाख में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कारगिल परिषद भंग; पंचायत चुनाव की तारीख भी घोषित
लद्दाख में एक दिन में 3 बड़े फैसले लिए गए। कारगिल की निर्वाचित परिषद भंग कर दी गई है, 21 नवंबर 2026 को पंचायत चुनाव होंगे और 8 जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए 100 निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।
लद्दाख में बुधवार को प्रशासनिक और चुनावी मोर्चे पर कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र शासित प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पंचायत हलकों में आम चुनाव कराने की घोषणा की है। वहीं, लद्दाख प्रशासन ने कारगिल की तत्कालीन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसके अलावा, आठ जिलों में नई स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।
21 नवंबर को होंगे पंचायत चुनाव, आचार संहिता लागू
लद्दाख के राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत हलकों में आम चुनाव के लिए 21 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। आयोग के मुताबिक, चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
कारगिल की निर्वाचित परिषद भंग, डीसी संभालेंगे जिम्मेदारी
लद्दाख प्रशासन ने कारगिल की तत्कालीन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद को भंग करने और उसका गठन समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही लद्दाख में कार्यरत आखिरी निर्वाचित स्थानीय निकाय भी समाप्त हो गया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन और नए जिलों के गठन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे एक दिन पहले, 20 अक्टूबर को कारगिल परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफर अखून, तीन कार्यकारी पार्षदों और छह अन्य पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया था।
अब कैसे चलेगा कारगिल का प्रशासन?
सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनाए रखने, किसी तरह का प्रशासनिक शून्य पैदा होने से रोकने और सार्वजनिक सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था की गई है। इसके तहत कारगिल के उपायुक्त (डीसी) को तत्कालीन परिषद की सभी शक्तियां, जिम्मेदारियां और कार्य सौंपे गए हैं।
यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अलग-अलग परिषदों का गठन नहीं हो जाता।
लद्दाख में अब आठ जिले, सभी में बनेंगी स्वायत्त परिषदें
लद्दाख में पहले लेह और कारगिल, दो जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें थीं। अब केंद्र शासित प्रदेश के सभी आठ जिलों में ऐसी परिषदें गठित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
अप्रैल 2026 में उपराज्यपाल प्रशासन ने पांच नए जिलों- नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर को संकू को लद्दाख का आठवां जिला बनाने की घोषणा की गई।
इससे पहले, 13 जुलाई 2026 को केंद्र ने लद्दाख के सभी आठ जिलों में नई स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें गठित करने की घोषणा की थी। 20 अक्टूबर को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जारी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026 को अधिसूचित किया। इससे सभी आठ जिलों में परिषदों के गठन का रास्ता साफ हुआ।
आठ जिलों में 100 सीटें, पहले थीं 52
लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को बताया कि संशोधित विनियमन के तहत आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। पहले इन परिषदों में कुल 52 पार्षद थे। नई व्यवस्था में यह संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी।
जिलेवार सीटों का ब्योरा इस प्रकार है:
- लेह: 22 सीटें
- कारगिल: 21 सीटें
- संकू: 13 सीटें
- चांगथांग: 10 सीटें
- नुब्रा: 9 सीटें
- शाम: 9 सीटें
- जांस्कर: 9 सीटें
- द्रास: 7 सीटें
उपराज्यपाल ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण पंचायत हलकों और नगर निकायों के वार्डों को आधार बनाकर किया गया है। इसमें मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल, दोनों को महत्व दिया गया है। उनके मुताबिक, सीटों की संख्या बढ़ने से स्थानीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और शासन में अधिक समावेशिता लाने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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