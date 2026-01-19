Hindi NewsIndia NewsLadakh earthquake latest update impacts Kashmir and many places
Ladakh Earthquake Today: भूकंप से दहला लद्दाख, कश्मीर तक झटके; रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता
Ladakh Earthquake Today: लद्दाख का लेह सोमवार को भूकंप से दहल गया। NCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि भूकंप का केंद्र 171 किमी नीचे था। खबर है कि भूकंप के झटके लद्दाख के बाहर कश्मीर में भी महसूस किए गए। एजेंसी ने बताया है कि इसका असर तजिकिस्तान में भी देखा गया।
Jan 19, 2026
Ladakh Earthquake Today: लद्दाख का लेह सोमवार को भूकंप से दहल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। NCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि भूकंप का केंद्र 171 किमी नीचे था। खबर है कि भूकंप के झटके लद्दाख के बाहर कश्मीर में भी महसूस किए गए। एजेंसी ने बताया है कि इसका असर तजिकिस्तान में भी देखा गया।
भूकंप के झटके सुबह 11 बजकर 51 मिनट पर महसूस किए गए थे। राहत की खबर है कि इसके चलते फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है।
दिल्ली में भी भूकंप
सोमवार को ही राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके आए थे। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 2.8 रही। एनसीएस का कहना है कि भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली में ही रिकॉर्ड किया गया था। राजधानी में सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर भूकंप दर्ज किया गया था। खबर है कि इसका असर हरियाणा के सोनीपत में भी देखा गया।
