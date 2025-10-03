समय पर ऐक्शन न लेता, तो वे लोग सब कुछ जला राख कर देते; लद्दाख हिंसा पर LG ने बताई अंदरूनी बात

LG गुप्ता ने कहा कि लद्दाख ऐसा क्षेत्र है, जिसकी सीमा पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व मौजूद हैं और हम लद्दाख में 24 सितंबर जैसी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान और चीन से घिरा लद्दाख हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुप्ता ने कहा कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। हिंसा की घटना में चार लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। उन्होंने शहर में तेज़ी से सुधरते हालात पर संतोष व्यक्त किया, जहां अधिकारियों ने कई दिनों की संक्षिप्त ढील के बाद बृहस्पतिवार को पूरे दिन के लिए कर्फ्यू में ढील दी। उपराज्यपाल ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लद्दाख में लागू है।

उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘स्थिति लगभग सामान्य है। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं और आज (शुक्रवार) चौथे दिन भी कार्यालय सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कक्षा आठ तक के स्कूल भी (शुक्रवार को) खुल गए हैं और व्यावसायिक वाहन चल रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।’’

‘डीपफेक’ वीडियो पर हो रही कार्रवाई हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो ‘डीपफेक’ वीडियो के प्रसार से स्पष्ट है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘अपने बयानों और भाषणों के माध्यम से भीड़ हिंसा भड़काने वालों सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। निर्दोष लोगों के लिए न्याय और दोषियों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए।"उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

24 सितंबर जैसी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते बृहस्पतिवार को दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे गुप्ता ने कहा कि लद्दाख ऐसा क्षेत्र है, जिसकी सीमा पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व मौजूद हैं और हम लद्दाख में 24 सितंबर जैसी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हम जानते हैं कि लद्दाख के लोग शांतिप्रिय और राष्ट्रवादी हैं।’’

चार लोगों की मौत से बहुत दुखी हिंसा की घटना की न्यायिक जांच की बढ़ती मांग पर गुप्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘‘अगर समय पर कार्रवाई न की गई होती, तो वे (भीड़) सब कुछ जला देते। हम चार लोगों की मौत से बहुत दुखी हैं, जो हमारे अपने बच्चों जैसे थे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।’’