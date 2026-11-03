सोनम वांगचुक के स्कूल पर लद्दाख प्रशासन का नोटिस, क्लास बंद करने का आदेश

लद्दाख प्रशासन के अनुसार, डॉ. गीतांजलि आंगमो ने 22 सितंबर को लेह के उपायुक्त (DC) को पत्र लिखकर HIAL इकोसिस्टम के तहत फ्यांग में प्रस्तावित 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' की प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मांगा था।

लेह के तहसीलदार द्वारा जारी यह नोटिस सोनम वांगचुक की पत्नी और HIAL की संस्थापक व सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो को भेजा गया है।

जमीन आवंटन रद्द होने के कानूनी विवाद से जूझ रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के संस्थान 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख' (HIAL) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लद्दाख प्रशासन ने लेह स्थित 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' में सभी कक्षाओं और गतिविधियों को तुरंत रोकने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। प्रशासन का आरोप है कि यह स्कूल आवश्यक मंजूरियों और अनुमति के बिना ही संचालित किया जा रहा था।

लेह के तहसीलदार द्वारा जारी यह नोटिस सोनम वांगचुक की पत्नी और HIAL की संस्थापक व सीईओ डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो को भेजा गया है। नोटिस में प्रशासन ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे "यथास्थिति बनाए रखें" और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में लंबित मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

बिना NOC के स्कूल शुरू करने का आरोप लद्दाख प्रशासन के अनुसार, डॉ. गीतांजलि आंगमो ने 22 सितंबर को लेह के उपायुक्त (DC) को पत्र लिखकर HIAL इकोसिस्टम के तहत फ्यांग में प्रस्तावित 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' की प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मांगा था।

हालांकि, सक्षम अधिकारियों से अंतिम मंजूरी या अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही स्कूल परिसर में पढ़ाई और अन्य गतिविधियां शुरू कर दी गईं, जो नियमों का उल्लंघन है।

नोटिस में आंगमो को सलाह दी गई है कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई अंतिम फैसला या निर्देश जारी नहीं करता, तब तक स्कूल के संचालन से जुड़ी कोई भी गतिविधि न की जाए।

क्या है 1,076 कनाल जमीन का विवाद? यह पूरा विवाद फ्यांग थांग में HIAL संस्थान को दी गई 1,076 कनाल और 1 मरला जमीन के आवंटन से जुड़ा हुआ है।

मई 2018 में आवंटन: हिमालयी क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैकल्पिक शिक्षा के लिए HIAL को 40 साल की लीज पर जमीन आवंटित की गई थी।

अगस्त 2025 में रद्द: 21 अगस्त 2025 को लद्दाख प्रशासन ने यह कहते हुए आवंटन रद्द कर दिया कि संस्थान ने लीज की औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं और न ही वह यूनिवर्सिटी स्थापित किया जिसके लिए जमीन दी गई थी। HIAL ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सितंबर 2026 का अंतरिम आदेश: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रशासन को विवादित जमीन पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया, लेकिन जमीन रद्द करने के आदेश पर स्टे नहीं लगाया।

अक्टूबर 2026 में प्रशासन का हलफनामा: प्रशासन ने 136 पन्नों के हलफनामे में दावा किया कि लीज डीड निष्पादित न होने और 1 साल में प्रीमियम जमा न करने के कारण मई 2019 में ही यह आवंटन खुद ही खत्म हो गया था। प्रशासन ने अक्टूबर 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमाण पत्र का हवाला देकर कहा कि HIAL कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है।

वांगचुक और आंगमो का पलटवार: "प्रशासन ने खुद अटकाया मामला" संस्थान और सोनम वांगचुक ने प्रशासन के दावों को पूरी तरह से खारिज किया है।

डॉ. गीतांजलि आंगमो का कहना है कि जमीन मिलने के महज 15 दिन बाद (20 मई 2018) ही उन्होंने लीज डीड के निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया था और लगातार प्रशासन के चक्कर काटे।

सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि उन्होंने लीज डीड पूरी कराने के लिए 5 लिखित याचिकाएं दीं, 15 बार व्यक्तिगत दौरा किया और 30 से ज्यादा फोन किए।