पैसे की कमी बनी बाधा, स्पेस टेक्नोलॉजी में देरी पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन

संक्षेप: इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने शुक्रवार को कहा कि पर्याप्त धन की कमी के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में देरी हुई है। चेन्नई के निकट राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय नवाचार दिवस समारोह में नारायणन ने उन्होंने यह बातें कहीं।

Fri, 17 Oct 2025
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने शुक्रवार को कहा कि पर्याप्त धन की कमी के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में देरी हुई है। चेन्नई के निकट राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय नवाचार दिवस समारोह में नारायणन ने कहा कि जब भी नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है, तो वे तुरंत उपलब्ध नहीं कराए जाते। अन्य तात्कालिक प्राथमिकताएं होती हैं जिन पर ध्यान देने और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

द्रव और ठोस प्रणोदन प्रणालियों में प्रगति के बारे में श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हर चीज जरूरत से शुरू होती है। हम द्रव प्रणोदन को तीन साल में पूरा कर सकते थे और उसमें महारत हासिल कर सकते थे। लेकिन धन की कमी के कारण हमें लगभग दो दशक लग गए। एक प्रेस विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया कि जब भी नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है, तो वे तुरंत उपलब्ध नहीं होते। वजह, और भी गंभीर समस्याएं होती हैं जिन पर ध्यान देने के अलावा धन की जरूरत होती है।

रॉकेट प्रौद्योगिकी में अपने सफर का जिक्र करते हुए नारायणन ने कहा कि आज कई युवा इंजीनियर इस क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य के इंजीनियर्स को देश को शक्तिशाली बनाना है, तो उन्हें सार्थक योगदान देना होगा। चाहे वह द्रव प्रणोदन हो या क्रायोजेनिक्स, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सर्वश्रेष्ठ दिमागों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

उन्होंने कहा कि अगर भारत के युवाओं को देश को ‘गौरवशाली’ और ‘सफल’ बनाना है, तो उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य रखना होगा। नारायणन ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों, खासकर अंतरग्रहीय मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए एक ‘उच्च-ऊर्जा प्रणोदन प्रणाली’ की जरूरत पर जोर दिया।

