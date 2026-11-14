ला इलाहा इल्लल्लाह... बहू को जिताने के लिए रैली में कलमा पढ़ने लगे 7 बार MLA रह चुके BJP नेता

भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ के बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह कलमा नहीं है। कलमा एक अलग चीज है। लोगों को पता नहीं है इसलिए वे कलमा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुखर होकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता चुनावी रैली में कलमा पढ़कर लोगों को चौंका दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सात बार विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ ने हाल ही में राजस्थान के चुरू में एक जनसभा के दौरान इस्लाम का पहला कलमा पढ़ा। उनकी बहू कनिका सिंह चुरू जिला परिषद चुनाव में वार्ड 23 से चुनाव लड़ रही हैं।

पिथीसर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, "मेरा बस एक ही निवेदन है। खुदा एक है, भगवान एक है।" इसके बाद उन्होंने 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' कलमा पढ़ा। लोगों ने इसपर तालियां बजाईं। आपको बता दें कि इस्लाम में इसे पहला कलमा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है, "अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।"

महात्मा गांधी को भी किया याद उन्होंने महात्मा गांधी के प्रार्थना गीत की कुछ पंक्तियां भी गाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। जात-पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने कहा, "हम सब एक हैं। और हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वह भी एक ही है।"

अस्सलामु-अलैकुम कहकर कनिका सिंह का संबोधन भाजपा नेता ने आगे कहा, "मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज तक मैंने केवल इंसानियत और मोहब्बत फैलाई है। कभी नफरत नहीं।" आपको बता दें कि इससे पहले एक अन्य सभा में कनिका सिंह ने भी लोगों का अभिवादन 'अस्सलामु-अलैकुम' कहकर किया था। वह जिस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं वहां बड़ी संख्या में कायमखानी मुसलमान रहते हैं।

राठौड़ के बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, “यह कलमा नहीं है। कलमा एक अलग चीज है। लोगों को पता नहीं है इसलिए वे 'कलमा' शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि कलमा क्या है और मुझे उसका एक-एक शब्द याद है। यह बिल्कुल भी कलमा नहीं था। मैं यह तो नहीं कह सकता कि राजेंद्र जी को कलमा याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है।”

कनिका के अलावा उनके पति और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ भी चूरू जिला परिषद के वार्ड 39 से चुनाव लड़ रहे हैं।

कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी की प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, “आरएसएस और भाजपा की विचारधारा समाज को बांटने की है, लेकिन वोटों के लिए अब वे महात्मा गांधी के भजनों का पाठ कर रहे हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनावों में वे किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट भी नहीं देते हैं। लोग अब उनके इरादों को समझ गए हैं और वे गुमराह होने वाले नहीं हैं। वे समाज को बांटने वाली इस विचारधारा के खिलाफ वोट देंगे।”