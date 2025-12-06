क्या से क्या हो गया...फिल्मी गीत से कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज, शेयर किए डोनाल्ड ट्रंप का दावे

संक्षेप: अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर कांग्रेस ने फिल्म गाइड के गीत से तंज किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के दावों के दस्तावेज भी शेयर किए।

कांग्रेस ने नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस दस्तावेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उसे दावे का उल्लेख किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को सुलझाया था। रमेश ने कहा कि 33 पृष्ठ के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के दस्तावेज व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए हैं।

रमेश ने कहा, ‘‘दस्तावेज के अपने परिचय में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना दावा दोहराया है कि उन्होंने 'भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को सुलझाया। पृष्ठ आठ पर भी यही दावा दोहराया गया है।’’ उन्होंने दावा किया कि 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का भी प्रतीक है।

रमेश ने कहा, "यह उस स्पष्ट आलोचना से बचता है जो 2017 की ट्रंप की उस रणनीतिक दस्तावेज को परिभाषित करता है, जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान पर अमेरिकी साझेदारों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था, सख्त आतंकवाद रोधी कार्रवाई की मांग की थी और इस्लामाबाद पर दबाव डाला था कि वह अपने परमाणु शस्त्रागार के जिम्मेदार प्रबंधन का प्रदर्शन करे। नई रणनीति में ऐसे किसी भी संदर्भ को त्याग दिया गया है।’

उन्होंने देव आनंद अभिनीत फिल्म 'गाइड' (1965) के एक गीत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया, "क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरी दोस्ती में"। कांग्रेस महासचिव ने दस्तावेज़ के ‘स्क्रीनशॉट’ भी साझा किए जहां मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के ट्रंप के दावों का संदर्भ दिया गया है। रमेश ने दस्तावेज़ का व्हाइटहाउस वेबसाइट लिंक भी साझा किया।