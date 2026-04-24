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Explainer: क्या है 'अंग, बंग और कलिंग'? जहां अगले महीने BJP की सरकार बनने का दावा कर रहे अमित शाह

Apr 24, 2026 08:09 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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Anga, Banga and Kalinga:  अमित शाह ने इन प्राचीन नामों का उपयोग बिहार (अंग), बंगाल (बंग) और ओडिशा (कलिंग) में बीजेपी के चुनावी विस्तार और जीत का दावा करने के लिए किया है।

क्या है 'अंग, बंग और कलिंग'? जहां अगले महीने BJP की सरकार बनने का दावा कर रहे अमित शाह

Anga, Banga and Kalinga : केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोगों ने परिवर्तन के लिए पूरे उत्साह से मतदान किया है और अगले महीने 'अंग, बंग और कलिंग' क्षेत्र में भाजपा की सरकारें होंगी। कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और पहले चरण में हुए मतदान में शामिल 152 सीटों में से 110 से अधिक सीटें जीतेगी।

उन्होंने 92 प्रतिशत से अधिक मतदान का जिक्र करते हुए कहा, ''बंगाल के लोगों ने पहले चरण में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और परिवर्तन के लिए उत्साहपूर्वक मतदान किया।'' उन्होंने कहा, ''मैं निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों को पहले चरण के मतदान के दौरान किसी की मौत नहीं होने देने के लिए धन्यवाद देता हूं।'' उन्होंने बताया कि 2016 के विधानसभा चुनाव में 1,278 लोग और 2021 में 1,681 लोग घायल हुए थे। शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का जाना तय है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, ''पांच मई के बाद 'अंग, बंग और कलिंग' में हमारा शासन होगा।''

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क्या है 'अंग, बंग और कलिंग'?

दरअसल, 'अंग, बंग, कलिंग' प्राचीन भारत में पूर्वी हिस्से के तीन ऐतिहासिक साम्राज्य/क्षेत्र थे। अंग (बिहार का भागलपुर/मुंगेर), बंग (बंगाल) और कलिंग (ओडिशा) अपनी ऐतिहासिक समृद्धि, संस्कृति और वीरता के लिए जाने जाते रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र ऋषि दीर्घतमा के पुत्रों द्वारा स्थापित थे। अमित शाह ने इन प्राचीन नामों का उपयोग बिहार (अंग), बंगाल (बंग) और ओडिशा (कलिंग) में बीजेपी के चुनावी विस्तार और जीत का दावा करने के लिए किया है।

अंग (Anga): प्राचीन बिहार के पूर्वी भाग (भागलपुर और मुंगेर) और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना था। महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था।

बंग (Banga/Vanga): यह वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हिस्से से मिलकर बना था, जिसे अक्सर बंग-प्रदेश कहा जाता था।

कलिंग (Kalinga): वर्तमान ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। यह सम्राट अशोक द्वारा जीते गए ऐतिहासिक युद्ध (कलिंग युद्ध) के लिए प्रसिद्ध है।

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इन इलाकों में भाजपा का प्रभाव

भाजपा 2024 में ओडिशा में सत्ता में आई थी। अब वह असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने और पश्चिम बंगाल में 15 साल पुरानी तृणमूल सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है। बिहार में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज सुबह विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया। अमित शाह को उम्मीद है कि 4 मई को जब असम और बंगाल के चुनावी नतीजे आएंगे तो उसमें भाजपा की जीत होगी और इसी के साथ अंग, बंग और कलिंग पर भाजपा का कब्जा हो जाएगा।

मतों की गिनती चार मई को होगी

बता दें कि असम में नौ अप्रैल को 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हुआ। बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीट के लिए मतदान होगा। इन दोनों राज्यों के साथ-साथ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतों की गिनती चार मई को होगी। शाह ने कहा, ''शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह दृष्टिकोण रहा है कि देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों का समान विकास हो और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाकर उस दृष्टिकोण को साकार किया जाएगा।''

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पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा होगा

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनी तो उसका पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा और बांग्ला बोलने वाला व्यक्ति होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह अफवाह फैला रही हैं कि अगर पार्टी जीतती है तो यहां ''बाहरी लोगों'' को शासन में लाया जाएगा। शाह ने कहा कि राज्य में पिछले कई वर्षों में हजारों हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ''असम की तरह हम बंगाल के विकास की खातिर ऐसी जमीनों को मुक्त कराने के लिए एक व्यापक अभियान चलाएंगे।''

भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा

उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में सरकार बनने के बाद भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी। उन्होंने कहा, ''किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री जो कहती हैं कि महिलाओं को शाम सात बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।'' उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो एक किशोरी भी रात एक बजे सुरक्षित रूप से बाहर जा सकेगी। शाह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बंगाल की महिलाएं संसद में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का ''विरोध'' करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को उचित जवाब देंगी। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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