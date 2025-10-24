Hindustan Hindi News
'मुंबई उतर, बदतमीजी दिखाती हूं', फ्लाइट में मराठी भाषा पर जमकर बवाल, महिला ने धमकाया

संक्षेप: वीडियो में दिख रही महिला ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। वीडियो में वे एक हाइयुंडई लोगो वाली शर्ट पहने नजर आ रही हैं, जिसके चलते कई यूजर्स ने कार निर्माता कंपनी को भी टैग किया है।

Fri, 24 Oct 2025 11:07 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में भाषा को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। माही खान नाम के एक यात्री ने दावा किया है कि उन्हें उनकी सह-यात्री ने मराठी न बोलने पर धमकाया और अभद्र व्यवहार किया। माही खान ने पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला यात्री, जो अपनी पहचान बताने से इनकार करती है, वह खान से कहती है, “अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मराठी आनी चाहिए।” इस पर खान ने शांत स्वर में पूछा, “आप मुझसे कह रही हैं कि मुझे मराठी बोलनी चाहिए?” महिला ने जवाब दिया, “हां, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें मराठी बोलनी चाहिए।”

क्रू को बुलाया गया, महिला ने दी धमकी

माही खान ने बताया कि उन्होंने महिला के दुर्व्यवहार की शिकायत एयर इंडिया क्रू से की। क्रू के सामने भी महिला ने उन्हें धमकाते हुए कहा, “मैं तुम्हें दिखाती हूं कि बदतमीजी क्या होती है।” माही खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “वो 16A सीट पर बैठी थीं और जोर-जोर से बोलने लगीं कि मुझे मराठी बोलनी होगी क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूं। जब मैंने शांतिपूर्वक कहा कि ‘ये क्या बदतमीजी है’, तो उन्होंने कहा ‘मुंबई उतर, मैं दिखाती हूं बदतमीजी क्या होती है।”

‘भाषा थोपना मानसिकता की समस्या’

घटना के बाद पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में खान ने सीधे दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच का संकेत है। उन्होंने लिखा, “मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये उस मानसिकता की बात है जो धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। किसी पर भाषा थोपना या किसी से जबरदस्ती ‘सम्मान’ करवाना गलत है।” उन्होंने एयर इंडिया से अनुरोध किया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी यात्री को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “मराठी बोलो वरना मुंबई छोड़ दो। ये बात एयर इंडिया फ्लाइट AI676 पर एक महिला ने कही, जब मैंने कहा कि मुझे मराठी समझ नहीं आती। हां, ये 2025 में हुआ, एक ऐसे देश में जो ‘एकता में विविधता’ पर गर्व करता है। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कोई यात्री भाषा के कारण असुरक्षित या अपमानित महसूस न करे।” वीडियो को 24 घंटों में एक लाख से अधिक लाइक्स और 10,000 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं। यूजर्स ने इसे भाषाई कट्टरता का उदाहरण बताते हुए एयर इंडिया से कार्रवाई की मांग की है।

एयर इंडिया और माही खान से संपर्क

इस घटना पर Hindustan Times ने माही खान और एयर इंडिया दोनों से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया है। एयरलाइन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जैसे ही प्रतिक्रिया मिलेगी, खबर को अपडेट किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर बहस तेज

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। कई लोगों ने खान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत में किसी को भी किसी भी भाषा में बात करने की आजादी है, वहीं कुछ ने कहा कि स्थानीय भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए।

