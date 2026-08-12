मुंबई में बड़ा हादसा, चॉल के पास भूस्खलन; 7 लोगों की मौत; मलबे में दबे कई लोग

अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी के निचले हिस्से में बनी 6 से 7 झोपड़ियों पर अचानक भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थरों का मलबा आ गिरा। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है।

मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया है। यहां के कुर्ला पश्चिम में एक चॉल के पास बुधवार तड़के पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में कम से कम 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 3:48 बजे हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह दुर्घटना एक चॉल के पास हुई। पहाड़ी के निचले हिस्से में बने घरों पर अचानक भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थरों का मलबा आ गिरा। घटना के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें भागने या संभलने का कोई मौका नहीं मिला।

आपातकाल स्थिति घोषित घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने इसे 'लेवल-II' की आपात स्थिति घोषित किया और तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े भी घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव कार्य का जायजा लिया है। डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया है कि राहत और बचाव के लिए पुलिस के साथ बीएमसी, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें तैनात हैं। इस बीच अब भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।