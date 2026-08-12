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मुंबई में बड़ा हादसा, चॉल के पास भूस्खलन; 7 लोगों की मौत; मलबे में दबे कई लोग

By Jagriti Kumari
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अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी के निचले हिस्से में बनी 6 से 7 झोपड़ियों पर अचानक भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थरों का मलबा आ गिरा। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है।

Kurla landslide
कई लोगों की मौत की आशंका

मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया है। यहां के कुर्ला पश्चिम में एक चॉल के पास बुधवार तड़के पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में कम से कम 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 3:48 बजे हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह दुर्घटना एक चॉल के पास हुई। पहाड़ी के निचले हिस्से में बने घरों पर अचानक भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थरों का मलबा आ गिरा। घटना के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें भागने या संभलने का कोई मौका नहीं मिला।

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आपातकाल स्थिति घोषित

घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने इसे 'लेवल-II' की आपात स्थिति घोषित किया और तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े भी घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव कार्य का जायजा लिया है। डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया है कि राहत और बचाव के लिए पुलिस के साथ बीएमसी, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें तैनात हैं। इस बीच अब भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

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BMC ने जारी की चेतावनी

हादसे के बाद BMC ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। BMC ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, “लोगों को सतर्क किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे संवेदनशील स्थानों पर न रहें जहां भूस्खलन या चट्टानें गिरने की संभावना हो। सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।”

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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