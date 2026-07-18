'सीता के पति, नीता के पति' वाले बयान पर फंसे कुणाल कामरा? SC के वकील ने भेजा लीगल नोटिस

वांगचुक के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी जंतर-मंतर पहुंचे थे। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कामरा ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं जिससे अब एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में शामिल होते हुए सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे। 21वें दिन प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को धरना स्थल से जबरन हटा दिया गया।

इससे पहले सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी जंतर-मंतर पहुंचे थे। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कामरा ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं जिससे अब एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है।

कुणाल कामरा द्वारा दिए गए "सीता के पति, नीता के पति" वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि, "ईश्वर एक पवित्र भावना है। हमारे आराध्य देव का नाम इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता है। भगवान का अनादर हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।" इस नोटिस के जरिए कामरा से तुरंत माफी मांगने और सोशल मीडिया से इस विवादित बयान वाले वीडियो को हटाने की मांग की गई है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी कुणाल कामरा को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है पूरा मामला? नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के बाद छात्रों और विपक्षी दलों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर मोर्चा खोल रखा था। 28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का साथ देने पहुंचे कुणाल कामरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला था। कामरा ने अपने भाषण में कहा था कि, "सोनम वांगचुक के रूप में हमारे देश के एक और गांधी आज अनशन पर बैठे हैं। लेकिन गोडसेवादी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है।"

इस बयान के बाद जब उन्होंने कहा, "ये सीता के पति का नाम ले रहे हैं और नीता के पति का काम कर रहे हैं।" वकील ने इस बयान को हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए कामरा को कानूनी घेरे में खड़ा कर दिया है।

कुणाल कामरा ने छात्रों से क्या कहा? आंदोलन के मंच से छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए कुणाल कामरा ने कहा, "मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई मोदी समर्थक या भाजपा का वोटर मिले तो उससे बहस करने के बजाय बहुत सहजता से बात करें। हमें मरीज का नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज करना है। अगर कोई अंधभक्त यह कहे कि मोदी जी ने जो किया, सही किया तो अपना समय बर्बाद न करें। वहां से चुपचाप निकल जाएं। इस सरकार को कोई शर्म नहीं है।"