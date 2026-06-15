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पार्टी बदलने के बाद सुदीप बंद्योपाध्याय का क्या हाल है? कुणाल घोष ने इशारों में कसा तंज

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कुणाल घोष ने सुदीप बंद्योपाध्याय पर आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में उत्तर कोलकाता में पार्टी संगठन कमजोर हो गया और कई कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों का रुख कर गए। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब नए सिरे से निभाई जाएगी।

पार्टी बदलने के बाद सुदीप बंद्योपाध्याय का क्या हाल है? कुणाल घोष ने इशारों में कसा तंज

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरे असंतोष और दल-बदल को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच पार्टी के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कुणाल घोष ने सीनियर टीएमसी नेता व सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की राजनीतिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। कुणाल घोष ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर नए गुट में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, तो सुदीप बंद्योपाध्याय की भूमिका और रुख क्या होगा। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में बहस छेड़ दी है। चर्चा है कि सुदीप को टीएमसी के नए गुट को लीड करने का मौका मिलेगा या नहीं?

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कुणाल घोष ने सुदीप बंद्योपाध्याय पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने उत्तर कोलकाता इकाई को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कई सक्रिय कार्यकर्ता अन्य पार्टियों में चले गए। घोष ने ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और इस नई जिम्मेदारी मिलने को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने सुदीप पर आरोप लगाया कि उनके अन्याय के कारण कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुणाल घोष ने अपनी टिप्पणी में 'डियर नैना बौदी' का जिक्र किया जो एक तरह का तंज था।

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TMC के सीनियर नेताओं में शामिल सुदीप बंद्योपाध्याय

सुदीप बंद्योपाध्याय ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। उनके साथ पार्टी की बागी सांसद शताब्दी रॉय भी थीं। बंद्योपाध्याय और यादव की मुलाकात ने पार्टी के भीतर जारी संकट के बीच नई राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया। कोलकाता उत्तर सीट से लोकसभा सांसद बंद्योपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं और लंबे समय से उन्हें पार्टी नेतृत्व और दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में देखा जाता है।

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बंद्योपाध्याय के कदम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुणाल घोष ने कहा कि कोलकाता उत्तर के सांसद की सत्ता और पद की लालसा के कारण ही तृणमूल कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण नेताओं को भाजपा के हाथों खो दिया। घोष ने कहा, 'तापस रॉय और सजल घोष ने पार्टी को सुदीप दा की व्यक्तिगत असुरक्षाओं और पार्टी के भीतर सत्ता और पद की लालसा के कारण छोड़ दिया। मुझे पहले पार्टी से इसलिए निलंबित कर दिया गया था क्योंकि मैंने उनके खिलाफ और तापस दा जैसे वरिष्ठ नेताओं के पक्ष में आवाज उठाई थी। अब नेतृत्व को यह एहसास हो जाना चाहिए कि उन्होंने पहले किस तरह के व्यक्ति का समर्थन किया था।'

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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