हरियाणा में नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, कुमारी सैलजा ने ही कहा था; वोट चोरी के आरोपों पर BJP का पलटवार
संक्षेप: किरेन रिजिजू ने कहा कि हरियाणा में चुनाव चल रहा था, तब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने खुद कहा था कि कांग्रेस वहां नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसके अपने नेता ही पार्टी को हराना चाहते हैं।
भाजपा ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और निराधार करार दिया और कांग्रेस नेता पर अपनी नाकामियों को छिपाने और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का यह पलटवार राहुल गांधी द्वारा हरियाणा की मतदाता सूची के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा करने के कुछ घंटों बाद आया कि 25 लाख वोट फर्जी थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के अपने नेता हरियाणा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि पार्टी अपनी वजह से हारी है, जबकि राहुल गांधी का कहना कि वोट चोरी से हारे, इस पर आखिर कौन भरोसा करेगा।
'कांग्रेस हरियाणा में नहीं जीत पाएगी, क्योंकि...'
किरेन रिजिजू ने कहा, 'हरियाणा में चुनाव चल रहा था, तब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने खुद कहा था कि कांग्रेस वहां नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसके अपने नेता ही पार्टी को हराना चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने इस्तीफा देकर साफ कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारी क्योंकि उसके नेता ही जमीन पर काम नहीं कर रहे थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने माना कि कांग्रेस पार्टी में ग्रासरूट स्तर पर तालमेल ही नहीं है, फिर कांग्रेस कैसे जीत सकती है? उनके अपने नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वजह से हारी है, जबकि राहुल गांधी का ये कहना कि वो वोट चोरी से हारे, इस पर आखिर कौन भरोसा करेगा?'
उन्होंने आगे कहा, 'राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत रही थी। 2004 के चुनाव के दौरान भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल भाजपा और एनडीए को जिता रहे थे, लेकिन मतगणना के नतीजों में एनडीए हार गई। हमने परिणाम को स्वीकार किया और यूपीए को बधाई दी, लेकिन हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी। लोकतंत्र में जीत और हार, दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन एग्जिट पोल जब कांग्रेस के पक्ष में होता है, तब वाहवाही करते हैं और जब विरोध में जाता है, तब मीडिया को गाली देते हैं।'
'महिला ने राहुल गांधी को लगाई थी फटकार'
रिजिजू ने नेता विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी, एक महिला की तस्वीर टी-शर्ट पर छपवाकर पूरे संसद परिसर में घूमते रहे और उसके नाम को उछाला। शाम तक उस महिला ने ही राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। और अब, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिहार में दो दिन बाद मतदान है, लेकिन आज राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे थे। इससे साफ है कि बिहार में तो मुद्दा बचा ही नहीं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें