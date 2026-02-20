Hindustan Hindi News
आपसे न हो पाएगा भाई, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़के कुमार विश्वास

Feb 20, 2026 03:48 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपसे न हो पाएगा। विश्वास ने कहा कि यह नंगा प्रदर्शन विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन है।

एआई समिट में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन पर जाने-माने कवि कुमार विश्वास भड़क गए और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपसे न हो पाएगा, भाई। विश्वास ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीएम के खिलाफ यह नंगा प्रदर्शन विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन है।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने शुक्रवार को कहा कि 'एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस आयोजन के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौता हो रहा हो और युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो फिर खामोश नहीं रहा जा सकता।

कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के इस प्रदर्शन का विरोध किया है। उन्होंने लिखा, ''एक अंतराष्ट्रीय मंच पर जहां विश्व भर के सबसे महनीय मेहमानों के सामने देश अपनी तकनीकी-शक्ति को सिद्ध करने पर जुटा पड़ा है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नंगा प्रदर्शन वस्तुतः विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन है। दुःखद है कि कांग्रेस जैसी पुरानी व वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाल आ पड़ा है। आपसे न हो पाएगा भाई।''

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा भी भड़की

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट पर जमकर निशाना साधा और उसे कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस और इमोशनलेस बताया। पूनावाला ने कांग्रेस पर देश की तरक्की को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि यह देश की अचीवमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट था। इसके अलावा, नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस की आलोचना की और पार्टी पर अर्बन नक्सल की भाषा बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने इंटरनेशनल एआई समिट में धावा बोला। एंटी इंडिया कांग्रेस। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अर्बन नक्सल की तरह बर्ताव करती है।"

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

