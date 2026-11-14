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लतीफ भट को खत्म करने की तैयारी, CRPF जवानों पर हमला कर भागा लश्कर आतंकी; ताबड़तोड़ ऐक्शन

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले की जांच में लश्कर आतंकी मोहम्मद लतीफ भट का नाम सामने आया है। घायल जवानों ने तस्वीर देखकर उसकी पहचान की। पुलिस ने करीब 200 OGW से पूछताछ की।

कुलगाम हमले में बड़ा खुलासा, घायल CRPF जवानों ने तस्वीर देखकर की आतंकी की पहचान
कुलगाम हमले में बड़ा खुलासा, घायल CRPF जवानों ने तस्वीर देखकर की आतंकी की पहचान। (फाइल फोटो PTI)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले की जांच में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट का नाम सामने आया है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को अखरान इलाके में हुए हमले को लतीफ ने अंजाम दिया था। हमले के बाद से ही सुरक्षा बल उसकी तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई थी।

इस बीच, पुलिस ने कुलगाम में करीब 200 ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

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घायल जवानों ने तस्वीर देखकर आतंकी की पहचान की

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने घायल सीआरपीएफ जवानों को मोहम्मद लतीफ भट की तस्वीर दिखाई थी। जवानों ने हमले में शामिल आतंकी के रूप में उसकी पहचान की।

अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को दोपहर करीब 2:15 बजे अखरान इलाके में स्थित सीआरपीएफ पोस्ट पर हमला हुआ था। आतंकवादी घने पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकले और पोस्ट पर गोलीबारी शुरू कर दी।

यह पोस्ट श्रीनगर से करीब 75 किलोमीटर दूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

जवाबी कार्रवाई के बाद मौके से भागा आतंकी

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ जवानों ने आतंकियों की गोलीबारी का जवाब दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के कारण बड़ा नुकसान होने से बच गया और लतीफ को मौके से भागना पड़ा।

जांच में यह भी सामने आया है कि लतीफ के साथ एक अन्य आतंकी भी मौजूद हो सकता था। इस पहलू की पड़ताल की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों का पूरा जोर लतीफ भट को खत्म करने पर है।

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दक्षिण कश्मीर में पहले भी हमलों में नाम आया

मोहम्मद लतीफ भट पर दक्षिण कश्मीर में पहले भी आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप हैं। इनमें जुलाई में अखरान गांव के नजदीक केलम इलाके में दो प्रवासी मजदूरों पर हुआ हमला भी शामिल है।

लतीफ को घाटी में सक्रिय एकमात्र जीवित बचे आतंकियों में से एक माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में बताया था कि वह दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में सक्रिय है।

पुलिस के मुताबिक, लतीफ पर अनंतनाग और कुलगाम जिलों में हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। उसे कुछ विदेशी आतंकियों से मदद मिलने की बात भी पुलिस ने कही है।

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