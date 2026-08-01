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कुलगाम हमला: तुम्हारा धर्म क्या है? हिंदू कहते ही आतंकियों ने मार दी गोली

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
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मृतक दीपक के भाई मनोज ने कहा कि उससे पूछा गया कि वह कहां से है और उसका धर्म क्या है। जैसे ही उसने हिंदू कहा, आतंकियों ने गोली मार दी।

Kulgam Attack Whats Your Religion Terrorist Killed Labours After Knowing Hindu
आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को दो प्रवासी मजदूरों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के मजदूर के परिवार ने दावा किया कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले धर्म पूछा था। जैसे ही मजदूर ने अपना धर्म हिंदू बताया, वैसे ही गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि इसी तरह पहलगाम आतंकी हमले में भी लोगों से नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी।

इंडिया टुडे के अनुसार, छत्तीसगढ़ के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक रात्रे उन दो प्रवासी मजदूरों में एक हैं, जिनकी हत्या हुई। दूसरे मृतक का नाम भूपेंद्र है और वह भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। हमले के बाद एक मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दूसरा इलाज के दौरान नहीं बचाया जा सका।

दीपक के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने से पहले आतंकियों ने उनका धर्म पूछा था। हालांकि, सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। दीपक के भाई मनोज ने कहा, ''उससे पूछा गया कि वह कहां से है और उसका धर्म क्या है। जैसे ही उसने हिंदू कहा, आतंकियों ने गोली मार दी।''

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दीपक कुलगाम में ईंट-भट्ठे पर काम करता था। वह सात से आठ महीने पहले अपनी पत्नी को लेकर बेहतर मजदूरी के लिए कश्मीर गया था। परिवार का वह अकेला कमाने वाला शख्स था। उसका भाई दिव्यांग है और पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अब दीपक के जाने के बाद घर पर बड़ा आर्थिक संकट आ गया है।

वहीं, दूसरी ओर भूपेंद्र अपनी पत्नी को लेकर तीन महीने पहले ही कश्मीर गया था। उसका एक चार साल का बच्चा है, जिसकी देखभाल उसकी दादी और छोटी बहन करती है। उसके पिता और भाई हिमाचल प्रदेश में बतौर मजदूर काम करते हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आतंकी हमले की निंदा की और दोनों मजदूरों के परिजनों को 20 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया।

हमलावरों की तलाश जारी

एक दिन पहले दो प्रवासी मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षाबलों ने शनिवार को तलाश अभियान तेज कर दिया। वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने घटना की गहन जांच की मांग की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पुलिस प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुरक्षाबलों को निर्देश दिया कि वे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करें। सिन्हा ने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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