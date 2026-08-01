कुलगाम हमला: तुम्हारा धर्म क्या है? हिंदू कहते ही आतंकियों ने मार दी गोली
मृतक दीपक के भाई मनोज ने कहा कि उससे पूछा गया कि वह कहां से है और उसका धर्म क्या है। जैसे ही उसने हिंदू कहा, आतंकियों ने गोली मार दी।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को दो प्रवासी मजदूरों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के मजदूर के परिवार ने दावा किया कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले धर्म पूछा था। जैसे ही मजदूर ने अपना धर्म हिंदू बताया, वैसे ही गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि इसी तरह पहलगाम आतंकी हमले में भी लोगों से नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी।
इंडिया टुडे के अनुसार, छत्तीसगढ़ के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक रात्रे उन दो प्रवासी मजदूरों में एक हैं, जिनकी हत्या हुई। दूसरे मृतक का नाम भूपेंद्र है और वह भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। हमले के बाद एक मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दूसरा इलाज के दौरान नहीं बचाया जा सका।
दीपक के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने से पहले आतंकियों ने उनका धर्म पूछा था। हालांकि, सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। दीपक के भाई मनोज ने कहा, ''उससे पूछा गया कि वह कहां से है और उसका धर्म क्या है। जैसे ही उसने हिंदू कहा, आतंकियों ने गोली मार दी।''
दीपक कुलगाम में ईंट-भट्ठे पर काम करता था। वह सात से आठ महीने पहले अपनी पत्नी को लेकर बेहतर मजदूरी के लिए कश्मीर गया था। परिवार का वह अकेला कमाने वाला शख्स था। उसका भाई दिव्यांग है और पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अब दीपक के जाने के बाद घर पर बड़ा आर्थिक संकट आ गया है।
वहीं, दूसरी ओर भूपेंद्र अपनी पत्नी को लेकर तीन महीने पहले ही कश्मीर गया था। उसका एक चार साल का बच्चा है, जिसकी देखभाल उसकी दादी और छोटी बहन करती है। उसके पिता और भाई हिमाचल प्रदेश में बतौर मजदूर काम करते हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आतंकी हमले की निंदा की और दोनों मजदूरों के परिजनों को 20 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया।
हमलावरों की तलाश जारी
एक दिन पहले दो प्रवासी मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षाबलों ने शनिवार को तलाश अभियान तेज कर दिया। वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने घटना की गहन जांच की मांग की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पुलिस प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुरक्षाबलों को निर्देश दिया कि वे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करें। सिन्हा ने सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस