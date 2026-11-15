CRPF चौकी पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी, तीन जवान हुए थे घायल
अधिकारियों ने बताया कि सेना के शीर्ष अधिकारी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात और कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुजीत कुमार सिंह इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने इस हफ्ते की शुरुआत में सीआरपीएफ की चौकी पर हमला करने वाले आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के खुदवानी और उसके आस-पास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस से इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद चलाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि सेना के शीर्ष अधिकारी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात और कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुजीत कुमार सिंह इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इलाके के सभी प्रवेश और निकास मार्गों को सील कर दिया गया है। आतंकवादियों ने बुधवार को जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसमें अर्धसैनिक बल के तीन जवान घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में गत चार दिनों से हमलावरों की तलाश कर रहे हैं।
झूठी जानकारी फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
वहीं, जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में कुलगाम में सीआरपीएफ पर हाल में हुए हमले के बारे में फेसबुक पर कथित तौर पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में आया कि मोमिन उल इस्लाम द्वारा संचालित फेसबुक पेज ''बांदीपोरा वाला'' पर 11 नवंबर को हुए हमले में सीआरपीएफ के तीन जवानों के मारे जाने का दावा करते हुए मनगढ़ंत जानकारी पोस्ट की गई थी।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ''ऐसी झूठी जानकारी फैलने से लोगों में बेवजह दहशत पैदा होने और शांति एवं जनता के विश्वास को प्रभावित होने की आशंका थी।'' बांदीपोरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्तरी कश्मीर के जिले के गुंड डाचीना क्षेत्र निवासी इस्लाम की पहचान फेसबुक पेज संचालित करने वाले व्यक्ति के रूप में की। पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया मंच से भ्रामक सामग्री भी हटा दी गई है। गत 11 नवंबर को हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसमें सीआरपीएफ के तीन जवान घायल गए थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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