'बोले कि अधिकारी नहीं हैं, सोमवार को आइए', मां के साथ CBI ऑफिस पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता

संक्षेप: भाजपा से निष्कासित सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। SC के 1 अगस्त 2019 के निर्देश के आधार पर बलात्कार और अन्य संबंधित मामले यूपी की निचली अदालत से दिल्ली भेज दिए थे।

उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनका परिवार शनिवार को नई दिल्ली स्थित CBI ऑफिस पहुंचा। ये लोग सीबीआई अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत सौंपने गए थे। पीड़िता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 'मैंने अधिकारी से मिलने की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है और मुझे सोमवार को आना होगा। हालांकि, जूनियर अधिकारी ने मेरा आवेदन ले लिया है।' पीड़िता ने आगे बताया, ‘शिकायत में कहा गया है कि आईओ ने मेरे साथ गलत किया है। विपक्ष और जज साहब से मिलकर उन्हें जीत दिलाई है। वे चाहते हैं कि रेप पीड़िता अपनी हिम्मत हार जाए और इस मामले में आगे न बढ़ सके। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है।’

वहीं, पीड़िता की मां ने कहा कि हम लोग आधा घंटा से ऊपर बैठे थे। वे बोले कि अधिकारी नहीं हैं। सोमवार को मुलाकात होगी। उन्होंने मेरी शिकायत स्वीकार कर ली है। अब देखना यह है कि अधिकारी हमें कब मिलते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। हमें उस पर भरोसा है। बता दें कि सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

CBI ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अधिकारियों ने बताया कि CBI ने 2017 के उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ के आदेश का अध्ययन करने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के बाद उसे जमानत दे दी। हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। सेंगर ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने उच्च न्यायालय में कड़ा विरोध किया था।