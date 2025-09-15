Kuki leader House torched in Manipur Churachandpur district detail report मणिपुर के चुराचांदपुर में फिर बिगड़ा माहौल, कुकी नेता के घर में भीड़ ने लगाई आग, India News in Hindi - Hindustan
Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:03 PM
मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में माहौल फिर खराब हो गया है। रविवार देर रात यहां भीड़ ने कुकी नेता कैल्विन ऐखेंथांग के घर में आग लगा दी। कैल्विन कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) के नेता हैं, जो केंद्र सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते का हिस्सा है। हालांकि, चुराचांदपुर के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अधिकारियों के मुताबिक, एक अन्य कुकी नेता गिंजा वुआलजोंग के घर पर भी कुछ उपद्रवियों ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि, स्थानीय लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उनके घर को आग से बचा लिया। गिंजा कुकी काउंसिल और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के प्रवक्ता हैं।

दो प्रमुख कुकी-जो समूहों ने केंद्र सरकार के साथ SoO समझौते पर दोबारा बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत उन्होंने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों से अपने कैंप हटाने और राज्य में स्थायी शांति व स्थिरता लाने के लिए काम करने का वादा किया। KNO और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) के साथ इस समझौते से अशांत मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीद थी। कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने नेशनल हाईवे-2 को यात्रियों और जरूरी सामानों की आवाजाही के लिए खोलने का भी फैसला लिया था, जो मणिपुर से होकर गुजरता है। मगर, सोमवार को KZC ने कहा कि उन्होंने NH-2 को पूरी तरह से खोलने की कोई घोषणा नहीं की है और न ही इस रास्ते पर पूरी तरह से आवाजाही की इजाजत दी है।

कुकी-जो काउंसिल ने जारी की चेतावनी

कुकी-जो काउंसिल ने अपने बयान में कहा, 'हमने सिर्फ कांगपोकपी जिले के लोगों से सुरक्षा बलों का सहयोग करने को कहा था, ताकि NH-2 पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।' काउंसिल ने कहा कि केंद्र के बयान को गलत समझा गया, जिससे बेवजह भ्रम फैला। KZC ने यह भी कहा कि मेइतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। इसलिए दोनों पक्षों के लोगों को एक-दूसरे के इलाकों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कुकी-जो इलाकों का सम्मान करना जरूरी है। किसी भी तरह का उल्लंघन गंभीर नतीजे होंगे। शांति व सुरक्षा की स्थिति और बिगड़ सकती है।

