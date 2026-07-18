'मोहब्बत की दुकान' नहीं 'गद्दारी का घर'; दक्षिण भारत से राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर केटीआर ने बड़ा हमला बोला है। केटीआर ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना में उनकी मोहब्बत की दुकान गद्दारी की दुकान बन गई है। तेलंगाना की जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है।

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर दक्षिण भारत से बड़ा हमला हुआ है। तेलंगाना में विपक्ष के नेता केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से ऊपर उठकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता के 'मोहब्बत की दुकान' वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह 'मोहब्बत की दुकान' नहीं बल्कि 'गद्दारी की दुकान' है।

हैदराबाद के सरूरनगर में लोगों को संबोधित करते हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जिन वादों को करके सत्ता में आई थी। उनमें से कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, "चूंकि आपको तेलुगु नहीं आती, इसलिए आप तेलंगाना के युवाओं का दर्द नहीं समझते। इसलिए मैं आपसे उस भाषा में बात कर रहा हूं जिसे आप समझते हैं।"

मोहब्बत की दुकान, गद्दारी की दुकान बन गई है- केटीआर इसके बाद उन्होंने हिंदी में बात करते हुए कहा, “आपने 'मोहब्बत की दुकान' की बात की थी, लेकिन तेलंगाना के युवाओं के लिए यह 'गद्दारी का घर' बन गई है।” कांग्रेस के तेलंगाना और राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए केटीआर ने कहा कि चुनाव के दौरान सत्ता हासिल करने के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए थे। इन वादों में 2 लाख सरकारी नौकरियां, सालाना जॉब कलेंडर, 4 हजार रुपए सार्वजनिक का बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए स्कूटी से लेकर 10 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लोन की बातें थीं। लेकिन आज तक इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ।

केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के युवा आज भी भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। केटीआर ने सीधा हमला करते हुए पूछा, "राहुल जी, 2 लाख नौकरियों के आपके वादे का क्या हुआ? जॉब कैलेंडर का क्या हुआ? 4,000 रुपये के बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? हमारी बहनों के लिए स्कूटर और युवाओं के लिए 10 लाख रुपये के ब्याज-मुक्त लोन के वादे का क्या हुआ?"

तेलंगाना से ज्यादा राहुल गांधी की जेबें भरने पर ध्यान- केटीआर कांग्रेस के ऊपर शासन के अलावा केवल राजनीति पर ध्यान देने का आरोप लगाते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य के गड्ढे में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार का ध्यान लोगों के लिए काम करने से ज्यादा दिल्ली में बैठे राहुल गांधी की जेबें भरने पर लगा हुआ है। तेलंगाना के युवाओं को अब उनके झूठे वादों की हकीकत समझ आ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों की बढ़ती नाराजगी राज्य में कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर असर डालेगी।