बस 500 दिन, सीएम बनेंगे केसीआर मिटा देंगे हर कांग्रेसी का नाम; केटीआर का बड़ा दावा
केसीआर सिर्फ 500 दिनों के भीतर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद तेलंगाना में एक भी कांग्रेसी व्यक्ति का नामोनिशान नहीं बचेगा। यह बातें, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने रविवार को कहीं।
केसीआर सिर्फ 500 दिनों के भीतर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद तेलंगाना में एक भी कांग्रेसी व्यक्ति का नामोनिशान नहीं बचेगा। यह बातें, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने रविवार को कहीं। वह करीमनगर स्थित दीक्ष भवन में एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान केटीआर ने कहा कि 500 दिनों के भीतर केसीआर पिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो काम होगा वह ये कि सचिवालय के सामने लगी राजीव गांधी को प्रतिमा को वहां से हटाकर गांधी भवन भेज दिया जाएगा। इसकी जगह यहां पर तेलंगाना थल्ली की प्रतिमा को लगाया जाएगा।
अधिकारियों को भी चेतावनी
केटीआर ने यह भी कहा कि जो अधिकारी बहुत ज्यादा एरोगेंट व्यवहार कर रहे हैं, वह भी संभल जाएं। खासतौर पर पुलिस वाले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केवल 500 दिनों के अंदर केसीआर फिर से सीएम बनकर आ रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि क्या 1951, 1961 और 1971 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और परिसीमन किया गया था, तब भी उसने पक्षपाती परिसीमन किया था?
परिसीमन पर क्या कहा
कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करते हुए कि बीआरएस ने एनडीए सरकार के प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने की घोषणा करके अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि परिसीमन एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जिसमें किसी की मनमानी या इच्छा नहीं चल सकती। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि परिसीमन जनगणना के आधार पर होना चाहिए।
कांग्रेस से पूछे सवाल
उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि यह किस आधार पर किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस को लगता है कि आनुपातिक वृद्धि सही नहीं है, तो फिर कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए? क्या जीडीपी को आधार बनाया जाना चाहिए? या कोई और तरीका? अगर जीडीपी को आधार माना जाए... तो आज भारत की जीडीपी में दक्षिण भारत का योगदान 34-35 प्रतिशत है। अगर कांग्रेस लोकसभा में 34-35 प्रतिशत सीटें देने का वादा करती है, तो हम इसका स्वागत करेंगे।
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि जनसंख्या को आधार बनाया जाना चाहिए, तो यह दक्षिण भारत के साथ धोखा होगा, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा सीटें गंवानी पड़ेंगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।