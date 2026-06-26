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कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, TMC पर भड़के सीएम शुभेंदु अधिकारी

Ankit Ojha भाषा
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दक्षिण कोलकाता के तारातला में गोदामम ढहने से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। शुक्रवार तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि उसने परिवारवाद और भ्रष्टाचार की दौड़ में कोलकाता को पीछे छोड़ दिया।

कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, TMC पर भड़के सीएम शुभेंदु अधिकारी

दक्षिण कोलकाता के तारातला क्षेत्र में गोदाम ढहने की घटना में मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई। विभिन्न एजेंसियों और सेना के कर्मियों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान के दौरान मलबे से दो और शव निकाले गए, जबकि उपचाराधीन दो अन्य घायलों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गोदाम की छत गिरने की घटना के दो दिन बाद भी शुक्रवार सुबह मलबे में गहन तलाशी अभियान जारी रहा। अधिकारी ने कहा कि गुरुवार देर रात दो शव बरामद किए गए, हालांकि उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह दो श्रमिकों मन्नू कुमार और साहिल सरदार ने सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। अधिकारी ने कहा, 'बिहार के मुंगेर जिला निवासी 19 वर्षीय मन्नू कुमार को 24 जून को मलबे से निकाला गया था और गुरुवार रात उसकी सर्जरी की गई थी। चिकित्सकों के लगातार प्रयासों के बावजूद शुक्रवार तड़के उसकी मृत्यु हो गई।'

उन्होंने बताया कि हादसे में उसके भाई घी कुमार की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि उनके पिता गोदाम ढहने की घटना में लगी चोटों का उपचार करा रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और मलबा पूरी तरह हटाए जाने तक उनका अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया तथा पश्चिम बंगाल को विकास की दौड़ में पीछे धकेल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार विकासोन्मुखी शासन के माध्यम से इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में 18 घायल एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कई अन्य लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा, 'हमारी तत्काल प्राथमिकता हर संभव जीवित व्यक्ति को बचाना और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ढही हुई संरचना के भीतर अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद टीम बिना रुके काम कर रही हैं।'

अधिकारी ने कहा कि मलबे के प्रत्येक हिस्से की पूरी तरह तलाशी लिए जाने तक बचाव अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "क्षतिग्रस्त ढांचा अभी भी अस्थिर है, इसलिए बचाव दल के सदस्य अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं।' इस बीच, कोलकाता पुलिस, सेना और राज्य आपदा प्रबंधन समूह सहित विभिन्न एजेंसियों के कर्मी बुधवार से चौबीस घंटे राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अभियान के तहत लोहे की बीम को काटा जा रहा है और विशाल कंक्रीट स्लैब हटाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जबकि जिन व्यक्तियों के मोबाइल फोन अब भी सक्रिय हैं, उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए मोबाइल टावर के आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अनुरोध पर भारतीय रेल भी शुक्रवार को बचाव अभियान में शामिल हो गई। रेलकर्मियों की सहायता मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए मुड़ी हुई इस्पात संरचनाओं को काटने और हटाने में ली जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑक्सी-कटिंग मशीन से लैस रेलकर्मियों ने बृहस्पतिवार को स्थल का निरीक्षण करने के बाद काम शुरू कर दिया।

गौरतलब है कि बुधवार दोपहर तारातला के ट्रांसपोर्ट डिपो रोड स्थित एक गोदाम की छत अचानक ढह जाने से कई श्रमिक उसके नीचे फंस गए थे। संरचना के ढहने के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद पांच लोगों में शामिल मुख्य ठेकेदार का शव भी घटनास्थल से बरामद किया गया।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को गोदाम ढहने की घटना के सिलसिले में कोलकाता के पूर्व महापौर फिरहाद हकीम के पूर्व विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) कालीचरण बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया। हालांकि, मुख्यमंत्री ने बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Kolkata Suvendu Adhikari
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