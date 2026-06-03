कोलकाता के कॉलेज में ताला टूटा तो फटी रह गईं आंखें, सीक्रेट रूम से मिले कैश और हथियार
कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में सफाई अभियान के दौरान दो सूटकेस से दीमक खाए लाखों रुपये के नोट और एक बंदूक बरामद। यूनियन रूम में बेड-बाथरूम वाले मिस्ट्री रूम का खुलासा, राजनीतिक बवाल तेज। पढ़ें पूरी खबर।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदह स्थित 142 साल पुराने सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को कॉलेज परिसर में सफाई अभियान के दौरान एक बंद कमरे से दीमक लगे नोटों से भरे दो सूटकेस और एक बंदूक बरामद की गई है। इस घटना के बाद से पुलिस की जांच तेज हो गई है और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।
कैसे हुआ खुलासा?
कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा मॉनसून से पहले डेंगू-रोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को सुरेंद्रनाथ कॉलेज परिसर में सफाई की जा रही थी। कॉलेज के कर्मचारियों को परिसर के पिछले हिस्से में स्थित एक स्टोररूम (जिसे छात्र संघ कक्ष के रूप में भी जाना जाता है) की सफाई करनी थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, काफी समय से बंद पड़े इस कमरे की चाबी जब नहीं मिली, तो कर्मचारियों ने कॉलेज के प्राचार्यों (डे और इवनिंग सेक्शन) की मौजूदगी में ताला तोड़ दिया। कमरे में रखी एक अलमारी के अंदर से दो सूटकेस (ट्रॉली बैग) मिले, जिनमें भारी मात्रा में 100 और 500 रुपये के नोट भरे हुए थे। नोटों की हालत बेहद खराब थी और वे दीमकों द्वारा खाए जा चुके थे। इसी दौरान छात्र संघ कक्ष से काले रंग की पॉलीथिन में लपेटी हुई एक बंदूक भी बरामद हुई।
नए नोट और रहस्यमयी कमरे
पुलिस के अनुसार, सूटकेस में मिले 500 रुपये के नोट 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोट थे। हालांकि, नोटों की सही कीमत का अभी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दावों के अनुसार यह रकम लाखों से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है।
इसके अलावा, कॉलेज के नए भवन की 5वीं मंजिल पर दो अन्य कमरों के ताले भी तोड़े गए। इन कमरों के अंदर का नजारा भी चौंकाने वाला था। कक्षाओं की कमी के बावजूद, इन कमरों में बेड, अलमारी, कुर्सियां और टेबल लगे हुए थे और साथ ही अटैच्ड वॉशरूम भी थे। कॉलेज के डे-सेक्शन के प्रभारी शिक्षक पूर्णेंदु प्रकाश पाल ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि शैक्षणिक उद्देश्य से बनी इमारत में इस तरह के आलीशान कमरे क्यों बनाए गए थे।
पुलिस जांच शुरू
सूचना मिलते ही मुचीपाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। कोलकाता पुलिस ने दीमक लगे नोटों वाले सूटकेस, बंदूक और कुछ दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा किसका है, यह कमरे में कितने समय से रखा गया था और कमरे तक किन-किन लोगों की पहुंच थी।
राजनीतिक घमासान शुरू
इस घटना ने कॉलेज में एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा विधायक सजल घोष ने इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सजल घोष ने हाल ही में आरोप लगाया था कि पूर्व तृणमूल-संचालित छात्र संघ ने कॉलेज फेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये का फंड इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा कि यह पैसा कॉलेज के 'एडमिशन रैकेट' से भी जुड़ा हो सकता है।
टीएमसी का पलटवार
भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पदाधिकारी और कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदस्य देबाशीष बनर्जी पर कॉलेज को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। हालांकि, बनर्जी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "ये सभी आरोप झूठे हैं और यह मेरी और मेरी पार्टी की छवि खराब करने की साजिश है। मुझे इस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कॉलेज प्रशासन इसका बेहतर जवाब दे सकता है।" फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस रहस्यमयी नकदी और हथियारों के स्रोत को लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें