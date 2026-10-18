कोलकाता भगदड़: 'CM शुभेंदु के भतीजे से दुर्गा पूजा पंडाल के संबंध', ममता TMC का आरोप

TMC नेताओं का आरोप है कि चोरबगान पूजा समिति पर हाल ही में बीजेपी नेताओं का कब्जा हुआ था और पुलिस-प्रशासन इस भयानक प्रशासनिक विफलता के जिम्मेदार मुख्य आयोजकों को बचाने में लगा हुआ है।

विपक्ष और TMC प्रवक्ताओं ने इस हादसे को लेकर कई तीखे सवाल खड़े किए हैं।

उत्तर कोलकाता के ऐतिहासिक चोरबगान सार्वजनीन दुर्गोत्सव समिति में सप्तमी की रात (17 अक्टूबर) हुई दर्दनाक भगदड़ में 19 श्रद्धालुओं की मौत के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में तीखा वार-पलटवार शुरू हो गया है। रविवार को विपक्षी दल ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बोला है।

TMC नेताओं का आरोप है कि चोरबगान पूजा समिति पर हाल ही में बीजेपी नेताओं का कब्जा हुआ था और पुलिस-प्रशासन इस भयानक प्रशासनिक विफलता के जिम्मेदार मुख्य आयोजकों को बचाने में लगा हुआ है।

CM के भतीजे और BJP नेताओं से जुड़े हैं पूजा समिति के तार विपक्ष और TMC प्रवक्ताओं ने इस हादसे को लेकर कई तीखे सवाल खड़े किए हैं।

TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भतीजे देवदीप अधिकारी का नाम इस पूजा समिति से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। उन्होंने पूछा, "शुभेंदु बाबू, दोषी भतीजे को जेल में कब डाला जाएगा?"

TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने पूर्व जनरल सेक्रेटरी जयंत बनर्जी का 17 जुलाई का एक कथित पत्र X पर जारी किया। घोष का दावा है कि मई 2026 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पुरानी पूजा समिति को डरा-धमकाकर इस्तीफा दिलाया गया था और जोरासांको से नए बीजेपी विधायक जिजोय ओझा को इस नई समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

कुणाल घोष ने कहा कि केवल बारिश और भीड़ को दोष देकर पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी नहीं छुपा सकता। समिति में सत्तारूढ़ दल के कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच के बिना केवल निचले स्तर के सुरक्षाकर्मियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

BJP की ओर से सफाई और पलटवार TMC के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों ने भी पलटवार किया।

जोरासांको के विधायक जिजोय ओझा ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद स्वीकार किया कि वह समिति में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने एंट्र और एग्जिट गेट के संकरे होने की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।

बीजेपी विधायक रितेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि दशकों से पार्थ चटर्जी, अरूप बिस्वास और फिरहाद हाकिम जैसे टीएमसी नेता पूजा समितियों के प्रमुख रहे हैं। अगर कोई रिश्तेदार या नेता समिति से जुड़ा भी हो, तो क्या वह चाहेगा कि उसकी देखरेख में ऐसा दुखद हादसा हो? वहीं सजल घोष ने कहा कि बारिश के कारण अचानक मची अफरा-तफरी को देखने से पहले किसी एक पर उंगली उठाना जल्दबाजी होगी।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने SIT जांच के आदेश दिए हादसे के बाद राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल गठित करने के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने की घोषणा की है।

मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी (Group D) देने का ऐलान किया गया है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी और उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

गिरिश पार्क थाना पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूजा समिति के अधिकारियों, निजी सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधियों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

राहुल गांधी की अपील लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोलकाता के चोरबगान में हुई यह घटना बेहद हृदयविदारक है। राहुल गांधी ने घायलों के तुरंत व उचित इलाज, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।