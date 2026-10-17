'न पुलिस, न एंबुलेंस और न ही मैनेजमेंट', कोलकाता में भगदड़ को लेकर TMC ने बीजेपी को घेरा
टीएमसी की ओर से एक्स पर कहा गया, ‘स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय मौके पर न तो पुलिसकर्मी मौजूद थे, न वालंटियर और न ही एंबुलेंस की व्यवस्था थी। भीड़ को संभालने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे।’
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस और भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की ओर से एक्स पर कहा गया, 'स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय मौके पर न तो पुलिसकर्मी मौजूद थे, न वालंटियर और न ही एंबुलेंस की व्यवस्था थी। भीड़ को संभालने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे।' तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता पुलिस और बीजेपी प्रशासन से इन कथित लापरवाहियों पर जवाब मांगा है।
तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को इतनी हल्के में नहीं लिया जा सकता। भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ने के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से जवाबदेही स्वीकार करने और इस्तीफा देने की मांग भी की। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता पहुंचने वाले दिन से जोड़ते हुए दुख जताया और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
लोग सड़क पर गिर गए और...
उत्तरी कोलकाता में दुर्गा पूजा के सामुदायिक आयोजन के दौरान शनिवार शाम अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उस सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहां घायलों का उपचार हो रहा है। सीनियर अधिकारी ने बताया कि जैसे ही बारिश शुरू हुई चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर इंतजार कर रही भीड़ आगे की ओर भागी, जिससे कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना।
पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री सरदवत मुखर्जी और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर आपदा प्रबंधन कर्मियों को तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति की खबर से बेहद स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, 'चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं और इस कठिन समय में उनके परिवारों को शक्ति और साहस मिले।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें