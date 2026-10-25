बच्चा खुद चलकर पहुंचा अस्पताल, 90 मिनट में मौत; मेडिकल कॉलेज में परिजनों का हंगामा
पश्चिम बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में रविवार को भर्ती कराए जाने के महज 90 मिनट के भीतर एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर चिकित्सा में लापरवाही बरतने और गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है।
पश्चिम बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में रविवार को भर्ती कराए जाने के महज 90 मिनट के भीतर एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर चिकित्सा में लापरवाही बरतने और गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। यहां के अंदुल इलाके के रहने वाले चौथी कक्षा के छात्र पवन यादव को कॉलेज स्ट्रीट स्थित उनके मामा के घर रहने के दौरान पेट में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उसे सुबह करीब 10 बजे अस्पताल के ‘मदर एंड चाइल्ड हब’ लाया गया था। परिजनों के अनुसार, बच्चा खुद चलकर अस्पताल के भीतर गया था, लेकिन सुबह करीब 11:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।
अस्पताल में तनाव
इस घटना के बाद दोपहर में अस्पताल परिसर में तनाव व्याप्त हो गया और बच्चे के रिश्तेदारों की पुलिस व सुरक्षाकर्मियों के साथ तीखी बहस हुई। इस दौरान हुई झड़प में कथित तौर पर कुछ रिश्तेदारों ने हेलमेट से पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाते हुए प्रदर्शनकारी रिश्तेदारों का पीछा किया और कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस वैन से ले गई।
जूनियर डॉक्टर करते रहे इलाज
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पवन का इलाज केवल जूनियर डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। परिजनों ने दिए गए इंजेक्शनों की संख्या पर भी आपत्ति जताई। एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि हमने तीन इंजेक्शन दिए जाते देखे, लेकिन अस्पताल का दावा है कि केवल दो इंजेक्शन दिए गए थे। बच्चे के पिता नरेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘वहां कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था ,केवल जूनियर डॉक्टर थे। उन्होंने गलत इंजेक्शन देकर मेरे बच्चे की हत्या की है।’
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य इंद्रनील बिस्वास ने बताया कि बच्चे को पेट दर्द की शिकायत के साथ बाल रोग (पीडियाट्रिक) विभाग में लाया गया था और दर्द से राहत के लिए एक इंजेक्शन दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब बच्चे को अचानक कार्डियक अरेस्ट (हृदय गति रुकना) हुआ, तो डॉक्टरों ने कार्डियोपुलमोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि मृतक के परिवार ने गलत इंजेक्शन दिए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है और इस दावे की जांच की जाएगी। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से बच्चे की मौत की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है। वहीं, पवन की मां ने पोस्टमार्टम का विरोध करते हुए अधिकारियों से अपने बेटे के शव का चीर-फाड़ न करने की गुहार लगाई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।