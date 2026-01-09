हम बंगाल जीतेंगे, 2029 तक केंद्र में नहीं टिकेगी भाजपा सरकार; ममता बनर्जी का बड़ा दावा

संक्षेप: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्र की भाजपा सरकार 2029 तक सत्ता में नहीं रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा किया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में जारी अपनी रैली में भाजपा के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, वह बंगाल नहीं जीत पाएगी। 2026 में होने वाले चुनाव में जीत का दावा करते हुए सीएम ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद उन्हें दिल्ली भी जीतनी होगी। भारतीय जनता पार्टी अब भारत पर शासन नहीं कर सकती। इसी दौरान ममता ने अपने सांसद कल्याण बनर्जी को निर्देश देते हुए कहा कि हमारा अगला धरना स्थल निर्वाचन आयोग होगा।

आईपैक के कार्यालय पर ईडी के रेड के दौरान वहां पर जाकर कुछ जरूरी दस्तावेजों को उठाने के अपने फैसले सीएम ममता ने सही ठहराया। उन्होंने कहा, "कल आई-पीसी पर छापेमारी के दौरान उन्होंने मेरी पार्टी की रणनीति से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिशी की है। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कल मैंने जो कुछ भी किया, टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।" उन्होंने कहा कि कल ईडी वहां पर सुबह 6 बजे पहुंच गई थी, वह वहां पर करीब 11.45 पर पहुंची। इस पूरे समय के दौरान उनकी पार्टी की कई गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां चुरा ली गईं।

केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा की सभी सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के लिए इशारों पर काम कर रही हैं। भाजपा कई राज्यों में जबरदस्ती सत्ता में आने की कोशिश कर रही है।