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अगर जरूरत पड़ी तो कॉकरोचों के प्रदर्शन में मैं भी जाऊंगी, कोलकाता से ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

By Niteesh Kumar
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सीजेपी के प्रदर्शनकारी भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बावजूद पूरी रात जंतर-मंतर पर डटे रहे जबकि एक दिन पहले ही संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। CJP समर्थकों ने मंगलवार सुबह प्रदर्शन स्थल की सफाई की।

अगर जरूरत पड़ी तो कॉकरोचों के प्रदर्शन में मैं भी जाऊंगी, कोलकाता से ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में जाऊंगी। उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा।' सीजेपी के प्रदर्शनकारी भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बावजूद पूरी रात जंतर-मंतर पर डटे रहे जबकि एक दिन पहले ही संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। CJP समर्थकों ने मंगलवार सुबह प्रदर्शन स्थल की सफाई की। वहीं, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए समर्थकों से माफी मांगी।

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ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों से आपसी मतभेद भुलाकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। ममता ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि गद्दारों को पार्टी में कभी वापस नहीं लिया जाएगा। कोलकाता में बिरला तारामंडल के पास तृणमूल के अपने नेतृत्व वाले खेमे की ओर से आयोजित वार्षिक शहीद दिवस रैली में ममता ने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई व्यक्तिगत या राजनीतिक अहं से कहीं बड़ी है।

INDIA के घटक दलों से ममता बनर्जी की अपील

टीएमसी चीफ ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि बंगाल में भाजपा से लड़ने के लिए सभी इंडिया के बैनर तले एकजुट हों। मुझमें कोई अहं नहीं है। मैं दूसरों से भी अपील करती हूं कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर लड़ें।' हालांकि, ममता ने कांग्रेस या माकपा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को इंडिया में शामिल तृणमूल के सहयोगी दलों के लिए एक अपील के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में तृणमूल के कांग्रेस और माकपा के साथ रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। यह अपील ऐसे दिन की गई, जब तृणमूल खुद बुरी तरह बंटी हुई नजर आई।

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एक तरफ जहां ममता गुट ने बिरला तारामंडल के पास शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, वहीं दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने मध्य कोलकाता के मेयो रोड पर समानांतर रैली निकाली। इससे उस संगठनात्मक संकट का पता चलता है, जिससे पार्टी राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से जूझ रही है। ममता ने एक ओर विपक्षी दलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो दूसरी तरफ बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बागी नेताओं पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, 'मैं गद्दारों को चुनौती देती हूं कि वे सीधे भाजपा में शामिल हों और चुनाव लड़ें।'

टीएमसी के बागी नेताओं पर क्या बोलीं ममता

ममता बनर्जी ने बागी नेताओं से कहा कि वे भाजपा के सहयोगी की तरह काम करने के बजाय औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा, 'अगर आप भाजपा का समर्थन करना चाहते हैं, तो भाजपा में चले जाएं। आपमें से जितने ज्यादा लोग पार्टी छोड़ेंगे, मुझे उतनी ही खुशी होगी। हर खाली जगह को भरने के लिए मेरे छात्र और युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं।' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चोर भाजपा में चले गए हैं। मैं उन्हें कभी वापस नहीं लूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेता भाजपा की मदद से पार्टी का चुनाव चिह्न दो फूल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक-अध्यक्ष हैं।

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ममता ने घोषणा की कि वह जल्द ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू करेंगी। उन्होंने बागी गुट पर निशाना साधते हुए कहा, 'इके बाद मैं जिलों का दौरा करूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है।' ममता ने भाजपा पर उनके नेतृत्व वाले तृणमूल गुट को 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम स्थल को निशाना बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को मंच की सुरक्षा के लिए पूरी रात पहरा देना पड़ा।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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