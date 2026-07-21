अगर जरूरत पड़ी तो कॉकरोचों के प्रदर्शन में मैं भी जाऊंगी, कोलकाता से ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

सीजेपी के प्रदर्शनकारी भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बावजूद पूरी रात जंतर-मंतर पर डटे रहे जबकि एक दिन पहले ही संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। CJP समर्थकों ने मंगलवार सुबह प्रदर्शन स्थल की सफाई की।

पश्चिम बंगाल पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में जाऊंगी। उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा।' सीजेपी के प्रदर्शनकारी भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बावजूद पूरी रात जंतर-मंतर पर डटे रहे जबकि एक दिन पहले ही संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। CJP समर्थकों ने मंगलवार सुबह प्रदर्शन स्थल की सफाई की। वहीं, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए समर्थकों से माफी मांगी।

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों से आपसी मतभेद भुलाकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। ममता ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि गद्दारों को पार्टी में कभी वापस नहीं लिया जाएगा। कोलकाता में बिरला तारामंडल के पास तृणमूल के अपने नेतृत्व वाले खेमे की ओर से आयोजित वार्षिक शहीद दिवस रैली में ममता ने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई व्यक्तिगत या राजनीतिक अहं से कहीं बड़ी है।

INDIA के घटक दलों से ममता बनर्जी की अपील

टीएमसी चीफ ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि बंगाल में भाजपा से लड़ने के लिए सभी इंडिया के बैनर तले एकजुट हों। मुझमें कोई अहं नहीं है। मैं दूसरों से भी अपील करती हूं कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर लड़ें।' हालांकि, ममता ने कांग्रेस या माकपा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को इंडिया में शामिल तृणमूल के सहयोगी दलों के लिए एक अपील के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में तृणमूल के कांग्रेस और माकपा के साथ रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। यह अपील ऐसे दिन की गई, जब तृणमूल खुद बुरी तरह बंटी हुई नजर आई।

एक तरफ जहां ममता गुट ने बिरला तारामंडल के पास शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, वहीं दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने मध्य कोलकाता के मेयो रोड पर समानांतर रैली निकाली। इससे उस संगठनात्मक संकट का पता चलता है, जिससे पार्टी राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से जूझ रही है। ममता ने एक ओर विपक्षी दलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो दूसरी तरफ बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बागी नेताओं पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, 'मैं गद्दारों को चुनौती देती हूं कि वे सीधे भाजपा में शामिल हों और चुनाव लड़ें।'

टीएमसी के बागी नेताओं पर क्या बोलीं ममता ममता बनर्जी ने बागी नेताओं से कहा कि वे भाजपा के सहयोगी की तरह काम करने के बजाय औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा, 'अगर आप भाजपा का समर्थन करना चाहते हैं, तो भाजपा में चले जाएं। आपमें से जितने ज्यादा लोग पार्टी छोड़ेंगे, मुझे उतनी ही खुशी होगी। हर खाली जगह को भरने के लिए मेरे छात्र और युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं।' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चोर भाजपा में चले गए हैं। मैं उन्हें कभी वापस नहीं लूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेता भाजपा की मदद से पार्टी का चुनाव चिह्न दो फूल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वह तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक-अध्यक्ष हैं।