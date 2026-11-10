CM शुभेंदु अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी भारी, कोलकाता पुलिस का इंस्पेक्टर सस्पेंड

इंस्पेक्टर अखलाक अहमद ने समान रैंक के कोलकाता पुलिस अधिकारियों के एक निजी वॉट्सऐप ग्रुप में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर बेहद अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी।

कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद एक निजी वॉट्सऐप ग्रुप से शुरू हुआ।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस के इंस्पेक्टर अखलाक अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त (CP) अजय कुमार नंद की ओर से 9 नवंबर 2026 की देर रात जारी आदेश के अनुसार, विभागीय जांच पूरी होने तक इंस्पेक्टर की यह निलंबन कार्रवाई जारी रहेगी।

वॉट्सऐप ग्रुप से नबन्ना तक पहुंचा मैसेज लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद एक निजी वॉट्सऐप ग्रुप से शुरू हुआ।

इंस्पेक्टर अखलाक अहमद ने समान रैंक के कोलकाता पुलिस अधिकारियों के एक निजी वॉट्सऐप ग्रुप में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर "अत्यंत अभद्र और अमर्यादित" टिप्पणी की थी।

हालांकि यह ग्रुप पुलिस अधिकारियों का था, लेकिन ग्रुप के ही एक सदस्य ने उस आपत्तिजनक कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया और राज्य सचिवालय 'नबन्ना' के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया।

मामला सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के बाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने इसे प्रशासनिक अनुशासनहीनता और सर्विस रूल्स का गंभीर उल्लंघन मानते हुए त्वरित जांच कराई और सोमवार देर रात निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

सरकारी किट जमा करने के निर्देश; आधा वेतन ही मिलेगा निलंबन आदेश के मुताबिक, अखलाक अहमद को कोलकाता आर्म्ड पुलिस की पहली बटालियन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) पद के कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी के प्रभारी थे।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मूल वेतन का आधा (50%) ही मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें अपनी सरकारी किट तुरंत सेंट्रल डिविजन के रिजर्व ऑफिसर के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वर्दी पहनकर या सरकारी पद पर रहते हुए किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना सर्विस नियमों का सीधा उल्लंघन है।

सोशल मीडिया और वॉट्सऐप चैट पर पुलिस की पैनी नजर इस कार्रवाई के बाद कोलकाता पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री या राज्य सरकार पर टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस के कम से कम दो अन्य अधिकारियों पर भी निलंबन की गाज गिर चुकी है।