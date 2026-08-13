कोलकाता के सरकारी अस्पताल में नर्स की मौत, टॉयलेट में मिली लाश; तोड़ना पड़ा दरवाजा
अधिकारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद एंटाली थाने के कर्मी और 'डिटेक्टिव डिपार्टमेंट' जांच दल के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले हैं।
कोलकाता के नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 30 वर्षीय एक नर्स मृत मिली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, नर्स बुधवार रात अस्पताल की विशेष निगरानी यूनिट में ड्यूटी पर थी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक, वह रात करीब आठ बजे ड्यूटी पर आई थी और रात करीब साढ़े 10 बजे स्त्री रोग विभाग भवन के प्रसव-पूर्व वार्ड स्थित कर्मचारी के लिए बने टॉयलेट में गई थी।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ''जब वह काफी देर तक नहीं लौटी, तो उसके सहकर्मियों ने जाकर देखा और टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। बार-बार खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उनमें से दो लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वह फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी।'' उन्होंने बताया कि नर्स की जांच के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया।
अधिकारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद एंटाली थाने के कर्मी और 'डिटेक्टिव डिपार्टमेंट' जांच दल के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले हैं और न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उन्होंने कहा, ''हमें संदेह है कि टीके के जरिए 'एनेस्थेटिक' दवा की अत्यधिक मात्रा में लेने से संभवत: नर्स की मौत हुई होगी।
हालांकि, हमारी टीम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं।'' उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी ने गुरुवार सुबह अस्पताल का दौरा किया और बुधवार रात ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी ली।
आरजी कर हत्या-रेप मामले में पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार
कोलकाता के सरकारी आर जी कर अस्पताल में 2024 में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के पश्चात पीड़िता के शव का 'जल्दबाजी में अंतिम संस्कार' कराने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे निर्मल घोष को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पानीहाटी के पूर्व विधायक घोष को सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
यह गिरफ्तारी पीड़िता के पिता द्वारा सोमवार को खारदाहा पुलिस थाना में नई शिकायत दर्ज कराने के बाद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोष उन तीन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनकी बेटी के शव का 'जल्दबाजी में अंतिम संस्कार' करने के लिए मजबूर किया था। शिकायत में तृणमूल सदस्य और पानीहाटी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ डे और परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी दो अन्य लोग हैं जिन्हें नामजद किया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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