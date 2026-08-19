तड़पते रहे लोग, बाहर निकलने की नहीं मिली जगह; कोलकाता आग में कैसे झुलस गए 9 लोग?

आग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी थी। हालांकि पूरी बिल्डिंग जल्द ही धुएं के गुबार से भर गई। रिपोर्ट्स में बिल्डिंग में फायर सेफ्टी को लेकर कई तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है।

पश्चिम बंगाल में सेंट्रल कोलकाता के एक होटल में आग लगने से कम से कम 9 लोग झुलस गए। अब इस हादसे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां न तो फायर एक्जिट था और ना ही आग बुझाने की कोई उचित व्यवस्था। वहीं बिल्डिंग में एक साथ कई होटल चल रहे थे। होटल के कमरे इतने छोटे थे कि इमरजेंसी की स्थिति में अफरा तफरी मचनी तय थी। अब आग ने यहां 9 जिंदगियां लील ली हैं।

गौरतलब है कि बीती रात यहां न्यू मार्केट क्षेत्र के मिर्जा ग़ालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। इसके बाद यहां दम घुटने से एक बच्चे सहित 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में से ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं जो अपने परिजनों के इलाज के लिए भारत आए थे।

कैसे हुई ऐसी लापरवाही? बिल्डिंग मे फायर सेफ्टी को लेकर तमाम इंतजाम गायब होने की बात सामने आई है। सामने आईं तस्वीरों से पता चल रहा है कि इमारत 4 मंजिला थी और आग तीसरे मंजिल पर लगी। होटल का नाम शिखा इन बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि होटल में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थीं। होटल में आग से निपटने और बुझाने का कोई उपकरण या सिस्टम मौजूद नहीं था। इस कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

इसके अलावा बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। इमारत में एग्जिट तक का रास्ता भी बहुत संकरा था। इमरजेंसी की स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा फायर एग्जिट भी नहीं था। होटल के अंदर का पैसेज बहुत ही पतला था। हर मंजिल पर अलग-अलग होटल चल रहे रहे थे।

नहीं मिला निकलने का रास्ता अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग तड़के सुबह 2 बजे पर लगी, जब होटल में ठहरे ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चीख-पुकार सुनकर जब तक लोग जागे, तब तक पूरे होटल में धुआं भर चुका था। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से लोग बाहर भागने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और अधिकतर लोगों की मौत धुएं में दम घुटने से हुई है।