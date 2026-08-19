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तड़पते रहे लोग, बाहर निकलने की नहीं मिली जगह; कोलकाता आग में कैसे झुलस गए 9 लोग?

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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आग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी थी। हालांकि पूरी बिल्डिंग जल्द ही धुएं के गुबार से भर गई। रिपोर्ट्स में बिल्डिंग में फायर सेफ्टी को लेकर कई तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है।

Kolkata New Market Fire
कोलकाता आग में कैसे झुलस गए 9 लोग

पश्चिम बंगाल में सेंट्रल कोलकाता के एक होटल में आग लगने से कम से कम 9 लोग झुलस गए। अब इस हादसे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां न तो फायर एक्जिट था और ना ही आग बुझाने की कोई उचित व्यवस्था। वहीं बिल्डिंग में एक साथ कई होटल चल रहे थे। होटल के कमरे इतने छोटे थे कि इमरजेंसी की स्थिति में अफरा तफरी मचनी तय थी। अब आग ने यहां 9 जिंदगियां लील ली हैं।

गौरतलब है कि बीती रात यहां न्यू मार्केट क्षेत्र के मिर्जा ग़ालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। इसके बाद यहां दम घुटने से एक बच्चे सहित 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में से ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं जो अपने परिजनों के इलाज के लिए भारत आए थे।

कैसे हुई ऐसी लापरवाही?

बिल्डिंग मे फायर सेफ्टी को लेकर तमाम इंतजाम गायब होने की बात सामने आई है। सामने आईं तस्वीरों से पता चल रहा है कि इमारत 4 मंजिला थी और आग तीसरे मंजिल पर लगी। होटल का नाम शिखा इन बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि होटल में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थीं। होटल में आग से निपटने और बुझाने का कोई उपकरण या सिस्टम मौजूद नहीं था। इस कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

इसके अलावा बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। इमारत में एग्जिट तक का रास्ता भी बहुत संकरा था। इमरजेंसी की स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा फायर एग्जिट भी नहीं था। होटल के अंदर का पैसेज बहुत ही पतला था। हर मंजिल पर अलग-अलग होटल चल रहे रहे थे।

नहीं मिला निकलने का रास्ता

अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग तड़के सुबह 2 बजे पर लगी, जब होटल में ठहरे ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चीख-पुकार सुनकर जब तक लोग जागे, तब तक पूरे होटल में धुआं भर चुका था। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से लोग बाहर भागने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और अधिकतर लोगों की मौत धुएं में दम घुटने से हुई है।

उठ रहे हैं सवाल

हैरान करने वाली बात यह है कि यह बिल्डिंग फायर ब्रिगेड स्टेशन से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि फायर स्टेशन होने के पास होने के बावजूद सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाला यह होटल कैसे चल रहा था? फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और होटल के 2 स्टाफ को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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