30 नवंबर के बाद…सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाई रोक तो क्या होगा? CM शुभेंदु ने बताया KMC के 209 वार्डों का प्लान

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नगर निगम चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाता, तो उनकी सरकार 30 नवंबर के बाद कोलकाता नगर निगम के सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में भाजपा के लोगों को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर देगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नगर निगम चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोलकाता नगर निगम चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाता, तो उनकी सरकार 30 नवंबर के बाद शहर के सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में भाजपा के लोगों को 'कोऑर्डिनेटर' के रूप में नियुक्त कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोऑर्डिनेटर न तो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होंगे और न ही आम नागरिक। ये सीधे भाजपा से होंगे।

ईस्ट मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा कि उनकी प्राथमिकता समय पर चुनाव कराने की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव तय समय पर हों। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच द्वारा लगाई गई रोक हटा देता है, तो चुनाव समय पर होंगे। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर अदालत रोक जारी रखती है, तो सिविक प्रशासन को ठप न होने दिया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक जारी रखने का फैसला करता है, तो हम 30 नवंबर के बाद सभी 209 वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे। ये भाजपा के लोग होंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी है।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, शुक्रवार को हाई कोर्ट की वेकेशन डिवीजन बेंच ने शहर के सिविक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर रोक लगा दी थी। बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया। यह रोक तब तक रहेगी जब तक नियमित बेंच उस याचिका पर फैसला नहीं कर लेती, जिसमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि वार्डों की सीमा तय करने का काम जल्दबाजी में और गलत तरीके से किया गया।

हालांकि सीएम शुभेंदु ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है। यह मामला अभी विचाराधीन है। कोर्ट ने सिर्फ कानूनी विवाद सुलझने तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट 16 नवंबर को फिर खुलेगा।

विपक्ष ने खोला मोर्चा सीएम शुभेंदु के इस बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है।

वहीं, सीपीएम केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने भी इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मकसद साफ है। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सत्ता हथियाने के लिए बेचैन है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा उन पदों पर अपने लोगों को बैठाना चाहती है जो आमतौर पर चुने हुए पार्षदों के होते हैं।