30 नवंबर के बाद…सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाई रोक तो क्या होगा? CM शुभेंदु ने बताया KMC के 209 वार्डों का प्लान
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नगर निगम चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाता, तो उनकी सरकार 30 नवंबर के बाद कोलकाता नगर निगम के सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में भाजपा के लोगों को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर देगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नगर निगम चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोलकाता नगर निगम चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाता, तो उनकी सरकार 30 नवंबर के बाद शहर के सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में भाजपा के लोगों को 'कोऑर्डिनेटर' के रूप में नियुक्त कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोऑर्डिनेटर न तो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होंगे और न ही आम नागरिक। ये सीधे भाजपा से होंगे।
ईस्ट मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा कि उनकी प्राथमिकता समय पर चुनाव कराने की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव तय समय पर हों। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच द्वारा लगाई गई रोक हटा देता है, तो चुनाव समय पर होंगे। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर अदालत रोक जारी रखती है, तो सिविक प्रशासन को ठप न होने दिया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक जारी रखने का फैसला करता है, तो हम 30 नवंबर के बाद सभी 209 वार्डों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे। ये भाजपा के लोग होंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, शुक्रवार को हाई कोर्ट की वेकेशन डिवीजन बेंच ने शहर के सिविक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर रोक लगा दी थी। बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया। यह रोक तब तक रहेगी जब तक नियमित बेंच उस याचिका पर फैसला नहीं कर लेती, जिसमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि वार्डों की सीमा तय करने का काम जल्दबाजी में और गलत तरीके से किया गया।
हालांकि सीएम शुभेंदु ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है। यह मामला अभी विचाराधीन है। कोर्ट ने सिर्फ कानूनी विवाद सुलझने तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट 16 नवंबर को फिर खुलेगा।
विपक्ष ने खोला मोर्चा
सीएम शुभेंदु के इस बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है।
वहीं, सीपीएम केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने भी इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मकसद साफ है। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सत्ता हथियाने के लिए बेचैन है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा उन पदों पर अपने लोगों को बैठाना चाहती है जो आमतौर पर चुने हुए पार्षदों के होते हैं।
असल में क्या है मामला?
बता दें कि कोलकाता नगर निगम अपने चुने हुए बोर्ड के भंग होने के बाद 8 जून से एक प्रशासक के अधीन चल रहा है। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह डिलिमिटेशन भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। याचिकाकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के बूथ-वाइज आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जिन बूथों पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें मिलाकर नए वार्ड बनाए गए। इसके उलट, उन पुराने वार्डों को बांट दिया गया जहां विपक्ष मजबूत था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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