कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम ने छोड़ा पद, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका; CM शुभेंदु अधिकारी वजह

पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी ने उनके पद छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता मेयर फिरहाद हाकिम ने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया है। उनका आरोप है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद काम करना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ममता बनर्जी से उन्हें पद छोड़ने देने का अनुरोध किया था, जिसे टीएमसी सुप्रीमो ने स्वीकार कर लिया है।

हाकिम के इस्तीफे की चर्चा पिछले कई दिनों से जारी है। हालांकि अब इस्तीफे की पुष्टि होने के बाद टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने भी इसके लिए भाजपा की नई नवेली सरकार को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, “उस समय उन्हें इस्तीफा न देने के लिए कहा गया था। हालांकि, आज फिर उन्होंने ममता बनर्जी से पद छोड़ने की अनुमति मांगी इसके बाद उन्हें अनुमति मिल गई।”

इससे पहले कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा देने का ऐलान करके चर्चा में आए हाकिम ने इसके लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार करार दिया था। उनका कहना था कि शुभेंदु अधिकारी सरकार आ जाने के बाद राजनीतिक माहौल काफी बदल गया है। ऐसी स्थिति में मेयर के रूप में काम करते रहना आसान नहीं ह। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है।

कोलकाता मेयर और तृणमूल कांग्रेस के नेता भले ही इस्तीफे की वजह भाजपा सरकार को बता रहे हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि टीएमसी के अंदर नेतृत्व पर भरोसा कम हुआ है। इसी वजह से एक के बाद एक नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फिरहाद हाकिम के ऊपर हाल ही में भाजपा सरकार आने के बाद जांच-पड़ताल का दौर भी शुरू हो गया था। इसके चलते भी उनके ऊपर दबाव था।