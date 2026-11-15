ब्रेकअप के बाद लिव-इन पार्टनर के 2 पालतू कुत्तों को मार डाला, वीडियो कॉल पर दिखाया भी
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी संजीब भट्टाचार्य अपनी लिव-इन पार्टनर डीजे पारि नोवा के साथ एक फ्लैट में रहता था। दोनों के बीच कुछ समय पहले तक रिश्ता था, लेकिन हाल ही में महिला ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया।
कोलकाता के जादवपुर इलाके में पशु क्रूरता का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स पर अपनी पूर्व लिव-इन पार्टनर के 2 पालतू कुत्तों की हत्या करने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उसने रिश्ता टूटने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने वीडियो कॉल करके अपनी पूर्व पार्टनर को एक कुत्ते को फंदे से लटकाते हुए भी दिखाया। महिला ने वीडियो कॉल पर अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक मंजर देखा। घटना कोलकाता के जादवपुर इलाके के बिक्रमगढ़ की बताई जा रही है। आरोपी की पहचान संजीब भट्टाचार्य के रूप में हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, संजीब भट्टाचार्य अपनी लिव-इन पार्टनर डीजे पारि नोवा के साथ एक फ्लैट में रहता था। दोनों के बीच कुछ समय पहले तक रिश्ता था, लेकिन हाल ही में महिला ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद पारि नोवा फ्लैट छोड़कर चली गई। हालांकि, वह अपने पालतू जानवरों को वहीं छोड़ गई थी। बताया गया कि दोनों कुत्ते महिला के थे और उनके अलग होने के बाद भी फ्लैट में ही रह रहे थे। महिला के घर छोड़ने के बाद आरोपी के पास ही उन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी थी।
बेजुबान जानवरों पर निकाला गुस्सा
आरोप है कि रिश्ता टूटने से नाराज संजीब भट्टाचार्य ने अपना गुस्सा बेजुबान जानवरों पर निकाला। उसने अपनी पूर्व पार्टनर को वीडियो कॉल किया और इस दौरान एक कुत्ते को उसके गले में फंदा डालकर लटकाते हुए दिखाया। महिला ने दूर से ही इस घटना को देखा। आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान ही इस क्रूरता को अंजाम दिया। उस पर महिला के दोनों पालतू कुत्तों को मारने का आरोप है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि दूसरे कुत्ते की हत्या किस तरह की गई।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
घटना की जानकारी मिलने के बाद जादवपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजीब भट्टाचार्य को फ्लैट से हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों कुत्तों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर पालतू जानवरों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाली क्रूरता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें