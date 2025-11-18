SIR में नाम कटने के डर से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, परिवार के लोगों का दावा

संक्षेप: परिजनों का दावा है कि हाजरा वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम मौजूद होने के बावजूद चिंतित थे। पड़ोसियों ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, ‘हाजरा कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे।

कोलकाता में एक व्यक्ति का शव उसके घर के पास स्थित पेड़ की शाखा से बंधे फंदे से लटका पाया गया। परिजनों का दावा है कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर कई दिनों से परेशान था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान दक्षिण दम दम नगर पालिका के वार्ड 9 में आरएन गुहा रोड निवासी बैद्यनाथ हाजरा के रूप में हुई है। वह 47 साल का था।

बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी ने कहा, ‘हाजरा एक ड्राइवर था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। परिजन ने दावा किया कि उसका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था। उसने बचपन में ही अपने माता-पिता को खो दिया था जिससे उसके पास कोई पुराना दस्तावेज नहीं था। वह इन्हीं सब बातों के कारण चिंतित था।’

मौत को लेकर घरवालों का क्या दावा परिजनों का दावा है कि हाजरा वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम मौजूद होने के बावजूद चिंतित थे। पड़ोसियों ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, ‘हाजरा कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। उसकी पत्नी ने बताया कि वह रविवार रात करीब दो बजे अपना फोन छोड़कर घर से कहीं चले गए तथा वापस नहीं लौटे।’ स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह उसका शव एक पेड़ की शाखा से बंधे रस्सी के फंदे से लटका देखा और परिवार को सूचित किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।