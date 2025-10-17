Hindustan Hindi News
CMO का ऑफिसर हूं… फर्जी पहचान बताकर शख्स ने कई लोगों को लगाया चूना, ऐसे बिछाता था जाल

संक्षेप: पश्चिम बंगाल से हाल ही में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने सीएमओ अफसर बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स गिरफ्तार किया है।

Fri, 17 Oct 2025 12:56 AMJagriti Kumari पीटीआई, कोलकाता
पश्चिम बंगाल से एक शख्स की जालसाजी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। कोलकाता पुलिस ने हाल ही में 49 वर्षीय इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को पश्चिम बंगाल सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताकर बीते कई दिनों से लोगों को चूना लगा रहा था।

जानकारी के मुताबिक आरोपी न्यू टाउन इलाके का रहने वाला है और वह दावा करता था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय, CMO से जुड़ा हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने निजी प्रोफाइल पर पश्चिम बंगाल सरकार का आधिकारिक लोगो और चिन्ह भी इस्तेमाल किया था, ताकि लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सके।

जांच में पता चला कि शख्स लोगों को फंसाने के लिए पहले उन से संपर्क करता था। फिर सरकारी मदद या फायदा दिलाने के नाम पर उनसे बड़ी रकम मांगता था। वहीं जब कोई व्यक्ति पैसे देने से मना करता, तो आरोपी उसे धमकाने और डराने की कोशिश करता था।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच के बाद अब यह मामला डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एंटी-राउडी सेक्शन (ARS) को सौंप दिया गया है।

