कोलकाता गैंगरेपः दीवार के छेद से पीड़िता का वीडियो बनाते थे आरोपी; चार्जशीट में बड़े दावे

कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 650 पेज की चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने दीवार के छेद से पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाए थे।

कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 650 पेज की चार्जशीट में कई हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आरोपी मनोजीत मिश्रा और अन्य ने मिलकर पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाए थे। वे वीडियो लीक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। चार्जशीट में कहा गया है कि ये वीडियो कॉलेज की दीवार में एग्जास्ट फैन वाले होल से बनाए गए थे।

रेप की पुष्टि पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप की भी पुष्टि हुई है। पुलिस को जो सैंपल मिले थे उनकी भी फरेंसिक जांच की गई है। बता दें कि 25 जून को दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था। इस मामले में कॉलेज का पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा मुख्य आरोपी है। उसके अलावा जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। गैंगरेप मामले में कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था।

वीडियो में आरोपियों की आवाज कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आरोपी पीड़िता को घसीटकर कमरे तक ले गए थे। आरोपियों के मोबाइल से पीड़िता के अश्लील वीडियो मिले हैं। इन वीडियो में आरोपियों की आवाज भी थी। वॉइस सैंपल की भी जांच की गई है। इसके अलावा आरोपियों की मोबाइल लोकेशन भी घटना वाली जगह की ही पाई गई है।