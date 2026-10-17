बारिश के कारण पंडाल में भीड़ बहुत बढ़ गई, कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भगदड़ कैसे मची
मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि घटनास्थल पर काफी भीड़ थी और कई लोग अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ लोगों को मोटरसाइकिलों से अस्पताल या सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए देखा गया। आसपास कई लोग बेहोश हो रहे थे।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार शाम दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में बारिश के कारण अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 35 लोग घायल हुए हैं। हादसे के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल के बाहर दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। बारिश शुरू होते ही लोग तेजी से पंडाल की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान कई लोग सड़क पर गिर गए और उनके पीछे आ रहे लोगों की भीड़ भी आगे बढ़ती रही। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई।
कोलकाता पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 7:40 बजे गिरिश पार्क थाना क्षेत्र के सरदा पार्क दुर्गा पूजा पंडाल के एग्जिट गेट पर भगदड़ मच गई। बारिश के बीच पंडाल में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने के कारण यह स्थिति बनी। हादसे के बाद पूजा पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (MCH) पहुंचाया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, करीब 35 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने भी मदद की।
मौके पर मौजूद लोगों ने क्या बताया
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटनास्थल पर काफी भीड़ थी और कई लोग अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ लोगों को मोटरसाइकिलों से अस्पताल या सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए देखा गया। आसपास कई लोग बेहोश हो रहे थे और उन्हें तुरंत वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन दल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस और राहतकर्मी घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुट गए।
अस्पताल पहुंचे कई सीनियर अधिकारी
हादसे की जानकारी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री सरदावत मुखर्जी और कई सीनियर अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों के इलाज और राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं को मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम जारी है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। घोष ने पुलिस प्रशासन से अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिलकर राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं और पंडाल के भीतर बचाव अभियान पर भी नजर रखी जा रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें