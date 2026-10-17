बारिश के कारण पंडाल में भीड़ बहुत बढ़ गई, कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भगदड़ कैसे मची

मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि घटनास्थल पर काफी भीड़ थी और कई लोग अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ लोगों को मोटरसाइकिलों से अस्पताल या सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए देखा गया। आसपास कई लोग बेहोश हो रहे थे।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार शाम दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में बारिश के कारण अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 35 लोग घायल हुए हैं। हादसे के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल के बाहर दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। बारिश शुरू होते ही लोग तेजी से पंडाल की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान कई लोग सड़क पर गिर गए और उनके पीछे आ रहे लोगों की भीड़ भी आगे बढ़ती रही। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई।

कोलकाता पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 7:40 बजे गिरिश पार्क थाना क्षेत्र के सरदा पार्क दुर्गा पूजा पंडाल के एग्जिट गेट पर भगदड़ मच गई। बारिश के बीच पंडाल में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने के कारण यह स्थिति बनी। हादसे के बाद पूजा पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (MCH) पहुंचाया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, करीब 35 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने भी मदद की।

मौके पर मौजूद लोगों ने क्या बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटनास्थल पर काफी भीड़ थी और कई लोग अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ लोगों को मोटरसाइकिलों से अस्पताल या सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए देखा गया। आसपास कई लोग बेहोश हो रहे थे और उन्हें तुरंत वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन दल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस और राहतकर्मी घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुट गए।