मानवीय भूल की वजह से मची भगदड़, पूजा पंडाल में 19 की मौत पर बोले शुभेंदु अधिकारी
कोलकाता के चोरबागान में पूजा पंडाल में मची भगदड़ को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह मानवीय भूल का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी सिफारिशें आएंगी उन्हें लागू किया जाएगा।
कोलकाता के चोरबागान में पूजा पंडाल में मची भगदड़ को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह मानवीय गलती का नतीजा थी। 19 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। शुभेंदु ने यह टिप्पणी दो पीड़ितों-मानिकतला के बागमारी निवासी शुभम सोनकर और श्यामपुकुर निवासी मिठू मंडल-के आवास का दौरा करने के बाद की। उन्होंने शोकसंतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।
रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच
मुख्यमंत्री ने कहा, 'भगदड़ मुख्य रूप से मानवीय चूक के कारण मची थी। बाकी बातों की पड़ताल एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगी, जिन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस उनकी मदद करेगी और गवाह अपने बयान दर्ज कराएंगे। तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जांच के आधार पर की गई सिफारिशों को लागू करेगी और निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगी।
शुभेंदु ने कहा, ''जो भी सिफारिशें की जाएंगी, राज्य सरकार उन्हें लागू करेगी। सरकार तुरंत रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखेगी, संवाददाताओं को उपलब्ध कराएगी और इसे सार्वजनिक रूप से भी जारी करेगी।''उन्होंने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा, ''इन परिवारों के साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। मैं उन निजी एजेंसियों और राजनीतिक संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन परिवारों के साथ खड़े रहे हैं।'
अब तक हो चुकी है गिरफ्तारी
अफरा-तफरी फैलाने के आरोप में शुक्रवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। इन गिरफ्तारियों के साथ ही भगदड़ मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक संजीब राहा को गुरुवार को नादिया जिले से हिरासत में लिया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे आरोपी कुशल मजूमदार को शुक्रवार को महानगर के गिरीश पार्क इलाके से पकड़ा गया।
उन्होंने बताया, 'दोनों दुर्गा पूजा के पहले दिन शाम को चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में घोषणाएं कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान उनकी पहचान हुई। हमने आज सुबह मजूमदार को गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय ले गए। जरूरत पड़ने पर हम दोनों से एक साथ पूछताछ कर सकते हैं।' पुलिस के अनुसार, संजीब राहा चोरबागान दुर्गा पूजा समिति का कोषाध्यक्ष भी था। राहा और मजूमदार दोनों कोलकाता की अमर बसु सरणी के निवासी हैं। उनका घर पूजा स्थल से महज 50 मीटर दूर है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''हम अब भी उन घटनाओं की कड़ियां जोड़ रहे हैं, जिनके कारण भगदड़ मची। सीसीटीवी फुटेज में दोनों लोगों को घोषणाएं करते हुए देखा गया। वे लोगों को आगाह कर रहे थे कि पंडाल गिर रहा है और आगंतुकों से तुरंत वहां से निकलने को कह रहे थे। ऐसा लगता है कि इन घोषणाओं से दहशत फैल गई और लोग बाहर निकलने के रास्ते की ओर तेजी से बढ़ने लगे।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें