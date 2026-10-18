'मूर्ति को हटाना परंपरा के खिलाफ था', चोरबागान भगदड़ को लेकर पूर्व सचिव ने क्या कहा

जयंत बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने आयोजकों को मूर्ति की जगह नहीं बदलने की चेतावनी दी थी। हालांकि, उन्होंने मूर्ति को हटाने और भगदड़ के बीच सीधा संबंध नहीं बताया। बनर्जी ने कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

कोलकाता के उत्तर हिस्से में स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के बाद पूजा कमेटी के पूर्व महासचिव जयंत बनर्जी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस साल मां दुर्गा की मूर्ति को उसकी पारंपरिक जगह से हटाना समुदाय की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के खिलाफ था। बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने आयोजकों को कई बार मूर्ति की जगह नहीं बदलने की चेतावनी दी थी। हालांकि, उन्होंने मूर्ति को हटाने और भगदड़ के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की। बनर्जी ने जुलाई में कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 15 साल तक इस पद पर रहे थे।

जयंत बनर्जी ने रविवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि उनके समुदाय के नियमों के मुताबिक मां दुर्गा की मूर्ति का मुख दूसरी दिशा में नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि कलाकार कितना भी बड़ा हो या कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, उन्होंने कभी मूर्ति का रुख बदलने की इजाजत नहीं दी। बनर्जी ने बीते वर्षों में मूर्ति की दिशा या उसके आसपास की बनावट में किए गए छोटे बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने और अपने करीबी लोगों के साथ हुई कुछ दुखद घटनाओं का हवाला दिया। इनमें 2023 में उनके पिता की मौत भी शामिल थी।

देवी की मूर्ति हटाने से किया था मना जयंत बनर्जी के मुताबिक, उस समय एक खंभे की जगह बदली गई थी। हालांकि, उन्होंने इन घटनाओं और इस साल हुई भगदड़ के बीच किसी संबंध का दावा नहीं किया। पूर्व महासचिव ने कहा कि इस साल परंपरा से हटकर मूर्ति की जगह बदलने की बात उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। उन्होंने इलाके के लोगों, दोस्तों और सहयोगियों को बार-बार आगाह किया था कि देवी की मूर्ति को न हटाया जाए। इसके बावजूद इस साल ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग भी हो सकता है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह हो सकती है।