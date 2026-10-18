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'मूर्ति को हटाना परंपरा के खिलाफ था', चोरबागान भगदड़ को लेकर पूर्व सचिव ने क्या कहा

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जयंत बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने आयोजकों को मूर्ति की जगह नहीं बदलने की चेतावनी दी थी। हालांकि, उन्होंने मूर्ति को हटाने और भगदड़ के बीच सीधा संबंध नहीं बताया। बनर्जी ने कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

Kolkata Chorbagan stampede Former secretary says idol shifting went against tradition
चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत हुई।

कोलकाता के उत्तर हिस्से में स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के बाद पूजा कमेटी के पूर्व महासचिव जयंत बनर्जी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस साल मां दुर्गा की मूर्ति को उसकी पारंपरिक जगह से हटाना समुदाय की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के खिलाफ था। बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने आयोजकों को कई बार मूर्ति की जगह नहीं बदलने की चेतावनी दी थी। हालांकि, उन्होंने मूर्ति को हटाने और भगदड़ के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की। बनर्जी ने जुलाई में कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 15 साल तक इस पद पर रहे थे।

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जयंत बनर्जी ने रविवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि उनके समुदाय के नियमों के मुताबिक मां दुर्गा की मूर्ति का मुख दूसरी दिशा में नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि कलाकार कितना भी बड़ा हो या कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, उन्होंने कभी मूर्ति का रुख बदलने की इजाजत नहीं दी। बनर्जी ने बीते वर्षों में मूर्ति की दिशा या उसके आसपास की बनावट में किए गए छोटे बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने और अपने करीबी लोगों के साथ हुई कुछ दुखद घटनाओं का हवाला दिया। इनमें 2023 में उनके पिता की मौत भी शामिल थी।

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देवी की मूर्ति हटाने से किया था मना

जयंत बनर्जी के मुताबिक, उस समय एक खंभे की जगह बदली गई थी। हालांकि, उन्होंने इन घटनाओं और इस साल हुई भगदड़ के बीच किसी संबंध का दावा नहीं किया। पूर्व महासचिव ने कहा कि इस साल परंपरा से हटकर मूर्ति की जगह बदलने की बात उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। उन्होंने इलाके के लोगों, दोस्तों और सहयोगियों को बार-बार आगाह किया था कि देवी की मूर्ति को न हटाया जाए। इसके बावजूद इस साल ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग भी हो सकता है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह हो सकती है।

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अब नहीं चाहते पूजा कमेटी से जुड़ना

पूजा कमेटी के पूर्व महासचिव ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वह अब पूजा कमेटी से जुड़े नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि चोरबागान के लिए उन्होंने 15 साल तक अपना सब कुछ दिया। 2017 से कमेटी ने थीम आधारित दुर्गा पूजा आयोजित करनी शुरू की थी और 2025 तक किसी साल ऐसी परेशानी या कुप्रबंधन का सामना नहीं करना पड़ा था। बनर्जी ने कहा कि पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद पुलिस, प्रशासन और क्लब के सहयोग से भीड़ को संभाल लिया जाता था। लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, यह उनकी समझ से बाहर है।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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