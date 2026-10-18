कोलकाता भगदड़ में चूक किसकी? CM ने पुलिस को फटकारा, शुभेंदु ने पूछा- सूचना किसने दी?

घायलों को तुरंत नजदीकी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर कोलकाता के प्रसिद्ध चोरबगान स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन के दौरान हुई भीषण भगदड़ में एक मासूम बच्चे समेत 19 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सप्तमी की रात अचानक बढ़ी भीड़ और उसके बाद हुई झमाझम बारिश के कारण बने अव्यवस्था के माहौल ने इस बड़े उत्सव को मातम में बदल दिया है।

कैसे हुआ हादसा? सप्तमी की शाम से ही चोरबगान के लोकप्रिय पूजा पंडाल में दर्शकों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। देर रात अचानक हुई तेज़ बारिश से बचने के लिए लोग एक साथ पंडाल के संकरे एग्जिट पॉइंट और छज्जों की ओर भागे। इसी दौरान धक्का-मुक्की शुरू हुई जो देखते ही देखते भयावह भगदड़ में बदल गई।

घायलों को तुरंत नजदीकी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने लगाई पुलिस को फटकार हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शनिवार देर रात खुद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद उच्च पुलिस अधिकारियों और स्थानीय थाना प्रभारी (OC) से पूछा, "जब शाम से ही भीड़ इतनी बढ़ रही थी, तो मुझे या उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या मंत्री तापस रॉय या पूर्णिमा चक्रवर्ती को इस बारे में बताया गया था?"

उन्होंने कहा, "इस तरह एक हादसे के बाद अचानक सभी पूजा पंडालों को बंद नहीं किया जा सकता। कोलकाता में कई जगहों पर अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा में कुछ खामियां जरूर रही हैं, पुलिस को इस घटना से सबक लेकर आगे ऐसी गलतियों को सुधारना होगा।"

जांच के लिए बनाई SIT भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और कोलकाता के अन्य बड़े पूजा पंडालों की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया है।

इस टीम का नेतृत्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश सिंह, डीजी फायर सर्विस अनुज शर्मा और स्पेशल टास्क फोर्स के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG STF) जावेद शमीम करेंगे।

यह टीम कोलकाता के अन्य प्रमुख और भीड़भाड़ वाले पूजा पंडालों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर कड़े कदम उठाए जाएंगे।

7 लोग गिरफ्तार; सेंट्रल एवेन्यू क्षेत्र में धारा 163 लागू हादसे के तुरंत बाद कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लालबाजार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच के बाद पूजा समिति के सचिव, उपाध्यक्ष, एक निजी सुरक्षा एजेंसी के दो अधिकारियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।