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INS विक्रांत बनाने वाले शिपयार्ड में बड़ी सुरक्षा चूक? जहाज पर लिखा मिला 'I Love Pakistan'

Amit Kumar पीटीआई, कोच्चि
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कोचीन शिपयार्ड में मरम्मत के लिए आए एक जहाज पर 'I Love Pakistan' लिखा मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जानें सुरक्षा चूक की पूरी खबर।

INS विक्रांत बनाने वाले शिपयार्ड में बड़ी सुरक्षा चूक? जहाज पर लिखा मिला 'I Love Pakistan'

केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में मरम्मत के लिए लाए गए एक जहाज के अंदर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा हुआ मिला। इससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के. कालिराज महेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से एक शिकायत मिली है। उन्होंने बताया, "हम CSL से मिली शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं।"

संदेश कैसे और कब मिला

सूत्रों के मुताबिक, करीब 10 दिन पहले जहाज के रखरखाव के काम में लगे कर्मचारियों की नजर इस संदेश पर पड़ी थी। ऐसा माना जा रहा है कि किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करके जहाज की अंदरूनी दीवार पर यह वाक्य उकेरा (खुरचा) गया है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही औपचारिक मामला (FIR) दर्ज किया जाएगा। एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस ने अपनी जांच के तहत जहाज पर रखरखाव का काम करने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके साथ ही, वहां के रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड्स की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि उस दौरान जहाज के पास कौन-कौन मौजूद था।

CSL के सुरक्षा विभाग ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से पहले अपने स्तर पर भी एक प्रारंभिक जांच की थी। हालांकि, बार-बार संपर्क किए जाने के बावजूद CSL प्रबंधन ने इस घटना पर सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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कोचीन शिपयार्ड की संवेदनशीलता और महत्व

कोचीन शिपयार्ड देश के सबसे संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है। यहां भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों का निर्माण और उनकी मरम्मत का काम होता है। इस तरह के अति-सुरक्षित क्षेत्र में इस तरह का संदेश मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

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पूर्व में हुई सुरक्षा चूक और घटनाएं

CSL में सुरक्षा को लेकर पहले भी कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। जब भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत CSL में बनाया जा रहा था, तब वहां से कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर उपकरण चोरी हो गए थे। बाद में इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने की थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा, पूर्व में CSL में काम कर चुके कुछ व्यक्तियों को NIA सहित विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा जासूसी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। वर्तमान में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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