हिट एंड रन केस: जज के नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश? कमिश्नर समेत 5 पुलिसवालों पर ऐक्शन
कोच्चि में मर्सिडीज-बेंज की टक्कर से 55 वर्षीय स्कूटर सवार की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। हादसे में जज के 17 वर्षीय बेटे के कार चलाने की बात सामने आई है।
केरल के कोच्चि में मर्सिडीज-बेंज की टक्कर से एक स्कूटर सवार की मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई हुई है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार का तबादला कर दिया। मामले की जांच में कथित लापरवाही को लेकर चार पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। हादसे में जिस मर्सिडीज-बेंज के शामिल होने की बात सामने आई है, उसे एक अतिरिक्त जिला जज का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था।
पुलिस कमिश्नर की जगह आर. निशांतिनी को जिम्मेदारी
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कलिराज महेश कुमार की जगह आर. निशांतिनी को कोच्चि शहर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं, पी. प्रकाश को दक्षिण क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाया गया है। वह राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। यह कार्रवाई मामले की शुरुआती जांच और पुलिस की ओर से दर्ज किए गए आरोपों को लेकर उठे सवालों के बाद की गई है। गृह मंत्री के निर्देशों के बाद तबादले का आदेश जारी हुआ।
चार पुलिसकर्मी निलंबित
हादसे की जांच में कथित लापरवाही के आरोप में जिन चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें शामिल हैं:
- विश्वजीत वीएस - स्टेशन हाउस ऑफिसर और सब-इंस्पेक्टर
- स्याम कुमार केएस - सर्किल इंस्पेक्टर
- मनोज केटी - ग्रेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर
- अरुण जोशी - सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर
गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को विधानसभा में इन पुलिसकर्मियों के निलंबन की जानकारी दी थी। उन्होंने मामले को संभालने में गंभीर चूक की बात कही थी। शुरुआती जांच और दर्ज आरोपों को लेकर भी सवाल उठे थे।
पहले लापरवाही से मौत का केस, बाद में बदली गई धारा
पुलिस ने शुरुआत में मृतक के बयान के आधार पर लापरवाही के कारण मौत से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में जांच के दौरान कार की रफ्तार अधिक होने के संकेत मिलने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 जोड़ी गई। यह धारा गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है।
मृतक के परिजनों ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और दर्ज आरोपों पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद मामले की जांच और पुलिस की भूमिका पर सवाल और गहरे हो गए।
क्या है पूरा मामला?
कोच्चि के चेरानेल्लूर इलाके में रविवार तड़के करीब 2:20 बजे यह हादसा हुआ था। 55 वर्षीय जयबालकृष्णन मनजली के रहने वाले थे और सड़क किनारे खाने-पीने की दुकान चलाते थे। हादसे के समय वह स्कूटर से घर लौट रहे थे।
कंटेनर रोड पर मरापरम्बु के पास कथित तौर पर मर्सिडीज-बेंज ने उनके स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कार अतिरिक्त जिला जज के नाम पर पंजीकृत है और हादसे के समय उसे उनका 17 वर्षीय बेटा चला रहा था।
नाबालिग को मिली थी जमानत, पुलिस ने रद्द कराने के लिए किया संपर्क
हादसे के बाद नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया था, जहां से उसे जमानत मिल गई। हालांकि, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) पी. विजयन के मुताबिक, पुलिस ने अब उसकी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया है। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिला था कि हादसे के समय किशोर शराब के नशे में नहीं था। उसके रक्त के नमूने आगे की जांच के लिए लिए गए थे।
पुलिस कमिश्नर का तबादला और चार पुलिसकर्मियों का निलंबन इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का हिस्सा है। जांच के शुरुआती तरीके और आरोपों में बदलाव को लेकर उठे सवालों के बीच पुलिस की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
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